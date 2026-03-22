  Bola Branca 18h16
  20 mar, 2026
Inglaterra

Manchester City conquista Taça da Liga

22 mar, 2026 - 19:07

Nico O’Reilly bisou em Wembley.

O Manchester City derrotou o Arsenal, por 2-0, e conquistou a Taça da Liga inglesa.

Os golos da partida foram apontados por Nico O’Reilly, que bisou.

Os dois internacionais lusos Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares na equipa de Guardiola. Já Rúben Dias não jogou, por lesão.

Já do lado dos “gunners” nota para a titularidade de Gyokeres.

