Inglaterra
Manchester City conquista Taça da Liga
22 mar, 2026 - 19:07
Nico O’Reilly bisou em Wembley.
O Manchester City derrotou o Arsenal, por 2-0, e conquistou a Taça da Liga inglesa.
Os golos da partida foram apontados por Nico O’Reilly, que bisou.
Os dois internacionais lusos Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares na equipa de Guardiola. Já Rúben Dias não jogou, por lesão.
Já do lado dos “gunners” nota para a titularidade de Gyokeres.
