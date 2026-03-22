Oficial. Artur Jorge no Cruzeiro

Artur Jorge é o novo treinador do Cruzeiro, no Brasil, substituindo Tite.

O técnico português deixa o Al Rayyan, do Qatar, e assina pela “raposa” até dezembro de 2027.

"O treinador, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, chega ao cabuloso com contrato válido até o final de 2027. A comissão técnica de Artur Jorge, formada por André Cunha, assistente técnico, João Cardoso, assistente técnico, Tiago Lopes, preparador físico, e Rodrigo Mira, analista de desempenho, também inicia o trabalho no clube nos próximos dias. Que seja uma excelente trajetória, Artur Jorge e comissão", lê-se no comunicado do Cruzeiro.

Artur Jorge é o quarto treinador luso a orientar o Cruzeiro depois de Paulo Bento, Pepa e Leonardo Jardim.

O clube está atualmente no penúltimo lugar do Brasileirão, com três pontos em sete jogos.

De recordar que, na primeira passagem pelo Brasileirão, ao comando do Botafogo, Artur Jorge conquistou Campeonato e Libertadores.

No campeonato brasileiro estão também Abel Ferreira (Palmeiras), Leonardo Jardim (Flamengo) e Luís Castro (Grêmio).