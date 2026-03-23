Abel vence, Jardim empata e Castro perde no Brasileirão

A madrugada desta segunda-feira foi emoções díspares para os treinadores portugueses do Brasileirão.

No jogo grande da oitava jornada, entre líderes, Abel Ferreira, ao comando do Palmeiras, foi vencer no terreno do São Paulo, por 1-0, com um golo de Jhon Arias, logo aos seis minutos.

O Flamengo, de Leonardo Jardim, empatou em casa do Corinthians, a um golo. Lucas Paquetá adiantou o Mengão, Yuri Alberto empatou. Os visitantes ficaram reduzidos a dez unidades ao minuto 52, devido à expulsão de Everttton Araújo.

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Já o Grêmio, orientado por Luís Castro, perdeu na visita ao Vasco da Gama. Thiago Mendes, aos sete minutos, e David Corrêa, aos 34, adiantaram os vascaínos. O ex-Rio Ave e Benfica reduziu ao minuto 38, mas a Raposa já não foi a tempo do empate.

Nota, ainda, para o Cruzeiro, que empatou sem golos com o Santos, no último jogo sem Artur Jorge. O treinador português chegou esta segunda-feira ao Brasil, para orientar o clube de Belo Horizonte, que caiu para o 20.º e último lugar da tabela, com quatro pontos.

O Palmeiras lidera, isolado, com 19 pontos, mais três que São Paulo e Fluminense, e mais cinco que o Flamengo, quarto. O Grêmio é oitavo, com 11 pontos, a três da zona de acesso à Libertadores.