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FIFA obriga equipas femininas a ter mulheres como treinadora principal ou adjunta

23 mar, 2026 - 08:23 • Inês Braga Sampaio

No Mundial 2023, apenas 12 dos 32 selecionadores eram mulheres. Com esta alteração, que entrará em vigor no Mundial sub-20, em setembro, a FIFA espera promover a atual e futuras gerações de treinadoras ao mais alto nível.

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As equipas técnicas das equipas femininas de futebol vão passar a ter de incluir pelo menos duas mulheres no banco, com uma delas como treinadora principal ou adjunta, conforme as novas regras da FIFA.

É uma alteração que entra em vigor de imediato, em todas as competições da FIFA, a nível de clubes e seleções. O Mundial sub-20, que se realizará na Polónia, em setembro, com Portugal no lote de participantes, será o primeiro torneio disputado sob esta nova norma.

"Simplesmente não há mulheres suficientes a treinar, hoje em dia. Temos de fazer mais para acelerar a mudança, criando caminhos mais desimpedidos, expandindo oportunidades e aumentando a visibilidade para as mulheres nos bancos", afirma a diretora de futebol da FIFA Jill Ellis, em declarações reproduzidas em comunicado no site do organismo.

A antiga selecionadora dos EUA, com que venceu dois Mundiais, considera que as novas regras da FIFA, "combinadas com programas desenvolvimento específicos, marcam um importante investimento tanto na atual, como em futuras gerações de treinadoras".

No Mundial 2023, em que Portugal participou pela primeira vez, só 12 dos 32 selecionadores eram mulheres. A FIFA espera que estas novas medidas permitam a inclusão de mais treinadoras ao mais alto nível.

Se uma equipa não conseguir cumprir os critérios por alguma razão particular, como por exemplo financeira, a FIFA ajudará. Além disso, não terão de ser sacrificados treinadores (homens) para incluir treinadoras.

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