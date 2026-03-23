Real Madrid vence Atlético num clássico com cinco golos
23 mar, 2026 - 00:24 • Lusa
Vinícius Júnior bisou e merengues mantêm distâncias para Barça.
Dois golos de Vinícius Junior e um de Federico Valverde deram a vitória por 3-2 ao Real Madrid no dérbi com o Atlético, para a 29.ª jornada da liga espanhola, liderada pelo FC Barcelona.
No estádio Santiago Bernabéu, o Atlético chegou à vantagem pelo nigeriano Ademola Lookman, aos 33 minutos, mas os merengues deram a volta com golos do brasileiro Vinicius Junior, aos 52, de penálti, e do uruguaio Federico Valverde, aos 55.
O Atlético de Madrid empatou pelo argelino Nahuel Molina (2-2), aos 66 minutos, mas Vinicius Junior bisou aos 72 e recolocou o Real em vantagem, fixando o resultado final em 3-2. O Real Madrid terminou com 10 devido à expulsão de Valverde, aos 77 minutos.
O Real Madrid segue na segunda posição, com 69 pontos, a quatro do líder FC Barcelona, que venceu por 1-0 o Rayo Vallecano, e com mais 11 do que o Villarreal, terceiro, com 58, enquanto o Atlético de Madrid é quarto, com 57.
O FC Barcelona ganhou em casa ao Rayo Vallecano, por 1-0, com o português João Cancelo a fazer a assistência para o único golo, que mantém os catalães sólidos na liderança do campeonato.
O defesa uruguaio Ronald Araújo marcou aos 24 minutos o golo solitário que deu o triunfo ao FC Barcelona, após um canto marcado pelo internacional luso.
O Betis, adversário do Sp. Braga nos quartos de final da Liga Europa de futebol, perdeu por 2-1 em casa do Athletic Bilbau, para a 29.ª jornada da liga espanhola, liderada pelo FC Barcelona.
