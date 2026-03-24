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Adeptos queixam-se à Comissão Europeia do preço dos bilhetes para o Mundial 2026

24 mar, 2026 - 09:34 • Inês Braga Sampaio

Em causa estão práticas alegadamente abusivas, como falta de transparência na categoria dos bilhetes e na alocação de lugares, por parte da FIFA, que detém o monopólio.

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O grupo europeu de consumidores Eurosonsumers e o coletivo de adeptos Football Supporters Europe submeteram uma queixa junto da Comissão Europeia contra a FIFA, segundo avança o portal "Politico".

O organismo que rege o futebol mundial é acusado, na queixa, de abusar do seu monopólio sobre a venda de bilhetes para impor preços excessivamente altos e condições injustas para os adeptos.

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Em causa está uma possível violação do Artigo 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que proíbe abusos de posições de mercado dominantes. Romane Armangau, porta-voz da Euroconsumers, destaca que a FIFA tem "completo monopólio sobre a venda de bilhetes".

"A FIFA está a usar esse poder para vender bilhetes [para o Campeonato do Mundo] a preços que não existiriam num mercado competitivo normal, ao mesmo tempo que esconde informação dos compradores e os manipula para que tem decisões precipitadas", explica a porta-voz ao "Politico".

O Euroconsumers e o Football Supporters Europe apontam várias práticas alegadamente abusivas, incluindo a falta de transparência na categoria dos bilhetes e na alocação de lugares, e o sistema de preço variável. Também se queixam da escassez dos bilhetes vendidos a 60 euros.

"Isto significa que ir ver o Mundial 2026 se tornou financeiramente incomportável para a maioria dos adeptos", assinala Armangau.

Um exemplo é que o preço mínimo dos bilhetes para a final do Mundial é de quatro mil dólares, cerca de 3.500 euros.

Os grupos denunciam, também, práticas de design e marketing com o objetivo de criar uma sensação de urgência e pressionar os adeptos para que comprem bilhetes sem pensar duas vezes.

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