Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 24 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Dezenas de detidos por suspeita de manipulação de resultados na Chéquia

24 mar, 2026 - 13:03 • Lusa

Operação resultou de uma investigação de três anos em colaboração com a polícia, a Europol e a Interpol.

A+ / A-

Dezenas de pessoas foram esta terça-feira detidas na República Checa numa operação contra a manipulação de resultados e apostas fraudulentas, abrangendo escalões que vão desde a primeira divisão até ao futebol de formação.

A intervenção, descrita pelo presidente da Federação Checa de Futebol, David Trunda, como "provavelmente a maior da história" da modalidade no país, resultou de uma investigação de três anos em colaboração com a polícia, a Europol e a Interpol.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o Ministério Público de Olomouc, foram realizadas buscas em diversas residências e propriedades, visando uma rede de corrupção que envolve mais de 40 indivíduos, entre jogadores, árbitros e dirigentes de clubes, "incluindo equipas da primeira à quarta divisão, bem como ligas juvenis".

O Comité de Ética da federação deverá iniciar esta terça-feira os processos disciplinares, sendo que a maioria dos casos de abuso terá ocorrido na região da Morávia, no leste do país.

A operação contou com o apoio do Gabinete Nacional de Combate ao Crime Organizado (NCOZ), juntamente com agentes da polícia regional, embora as autoridades ainda não tenham revelado a identidade dos suspeitos detidos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 24 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda