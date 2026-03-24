Mundial 2026
João Pinheiro vai apitar o play-off europeu entre a Suécia de Gyökeres e a Ucrânia de Trubin e Sudakov
24 mar, 2026 - 16:44 • Lusa
O juíz internacional português vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto o quarto árbitro será o belga Eric Lambrechts.
O árbitro João Pinheiro vai dirigir o jogo do play-off europeu de apuramento para o Mundial2026 de futebol entre a Ucrânia e a Suécia, que na quinta-feira reúne em Valência, Espanha, atletas do Benfica contra o ex-sportiguista Viktor Gyökeres.
O juíz internacional português vai ter como assistentes Bruno Jesus e Luciano Maia, enquanto o quarto árbitro será o belga Eric Lambrechts.
O VAR vai ter como responsável Tiago Martins e André Narciso vai ser o AVAR.
O Benfica tem dois futebolistas na seleção da Ucrânia, nomeadamente o guarda-redes Anatoly Trubin e o médio Heorhiy Sudakov.
Já a formação da Suécia não conta entre os eleitos com qualquer futebolista a atuar em Portugal, depois de o avançado Viktor Gyökeres ter trocado o Sporting pelos ingleses do Arsenal.
Em 31 de março, o vencedor deste encontro vai defrontar a seleção que ganhar a eliminatória entre a Albânia e a Polónia, dos centrais portistas Jan Bednarek e Jakub Kiwior, bem como do jovem extremo Oskar Pietuszewski, em estreia na seleção, estando em disputa o acesso direto ao Mundial que será organizado pelo México, Estados Unidos e Canadá.
