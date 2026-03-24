Real Madrid não diagnosticou lesão de Mbappé porque fez exames ao joelho errado

Kylian Mbappé, avançado do Real Madrid, terá jogado várias semanas com uma lesão no joelho porque o departamento médico dos "merengues" fez exames ao joelho errado.

De acordo com a "RMC Sport", o francês lesionou-se no início de dezembro, mas os cenários de maior gravidade foram afastado depois de ter sido submetido a testes no próprio clube. No entanto, a publicação revela que o clube fez exames ao joelho errado.

Com o agravamento das dores, Mbappé acabaria por ser testado mais tarde, em França, onde foi detetada a gravidade da lesão.

O Real Madrid viria a anunciar no final de dezembro que o avançado sofreu uma entorse no joelho com lesão no ligamento posterior.

O goleador do clube espanhol terá ficado muito desagradado por ter jogado com lesionado, sob risco de agravar o problema em ano de Mundial, e o presidente Florentino Pérez optou por despedir todo o departamento médico.

Nas últimas temporadas, o Real Madrid tem vivido várias crises de lesões no plantel principal e o diagnóstico falhado de Mbappé foi a gota de água para a decisão de Pérez, segundo a "RMC Sport", que descreve a situação como "uma total vergonha" e "um erro crucial".

Sobre a lesão, Mbappé afirmou que "teve sorte" por ter sido diagnosticado em Paris de forma a recuperar a tempo para o fim de época e o Campeonato do Mundo.

O avançado de 27 anos esteve fora das opções durante três semanas e voltou aos relvados já em janeiro, na final da Supertaça perdida para o Barcelona.

Apesar dos problemas físicos, Mbappé está perto da melhor época da carreira e leva 38 golos e cinco assistências em 35 jogos disputados.