Real Madrid não ligou "nem uma vez", mas Jurgen Klopp admite voltar a treinar

Os rumores que associam Jurgen Klopp ao Real Madrid são "parvoíce", garante o treinador alemão, que ainda assim admite voltar ao ativo.

Klopp já não treina desde o verão de 2024, quando deixou o Liverpool, ao fim de nove temporadas. Os rumores do mercado têm-no apontado ao lugar de Álvaro Arbeloa no Real Madrid, no entanto, em conversa na estação alemã "Magenta TV", o alemão descartou essa possibilidade.

"Se o Real Madrid tivesse telefonado, já me teriam dito. Mas é tudo parvoíce. Não me telefonaram, nem uma vez. Perguntem ao meu agente. Também não lhe telefonaram", afirmou, antes de acrescentar que, "por sorte", não tem tido razão para pensar em regressar aos bancos.

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Atualmente, Klopp é diretor geral de futebol do grupo Red Bull, que detém Leipzig, Salzburgo e NY Red Bulls. Ainda assim, a paixão continua lá e Klopp confessa que ainda tem objetivos a cumprir como treinador.

"Como treinador, ainda não terminei. Ainda não estou na idade da reforma. Quem sabe o que vai acontecer nos próximos anos? Mas não tenho nada planeado", garantiu o técnico alemão, de 58 anos.

Klopp começou a carreira de treinador no Mainz, clube em que pendurou as botas de treinador. Sete temporadas depois, mudou-se para o Borussia Dortmund, com que se sagrou bicampeão alemão — o último "outsider" antes de uma hegemonia de 11 anos do Bayern de Munique.

Deu o salto para o Liverpool em 2015 e conseguiu o que não acontecia em Anfield Road há 30 anos: conquistar a Premier League. Com os "reds", Klopp também venceu, entre outros títulos, uma Liga dos Campeões (14 anos após a última), uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.