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Futebol Feminino

Arsenal e Wolfsburgo adiantam-se a Chelsea e Lyon nos "quartos" da Champions feminina

25 mar, 2026 - 08:14 • Inês Braga Sampaio

Primeiro "round" do dérbi londrino termina 3-1, com segunda mão em Stamford Bridge. Alemãs contêm pressão francesa, mas o segundo jogo é no terreno das multicampeãs.

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Arsenal e Wolfsburgo colocaram-se em vantagem, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina.

Num duelo de inglesas, o Arsenal, campeão em título, recebeu e bateu o Chelsea, no Emirates, por 3-1. Aos 22 minutos, e já depois de as "blues" Alyssa Thompson e Lauren James terem acertado no poste (exatamente o mesmo e em lances semelhantes, em dois minutos), Stina Blackstenius adiantou a equipa da casa, de cabeça, na sequência de um livre indireto.

Dez minutos mais tarde, Chloe Kelly disparou um "míssil" a meia altura desde a esquina da área, de um lado ao outro, o para o 2-0.

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Ao minuto 40, Veerle Buurman cabeceou para o 2-1, contudo, o golo foi anulado pelo VAR, que considerou que, afinal, o golo fora marcado com o braço. Uma decisão que gerou muitas críticas do lado do Chelsea.

O golo de Kelly não foi o melhor da noite porque, ao minuto 66, o pé esquerdo de Lauren James lançou um remate colocado do meio da rua que só parou no fundo das redes de Anneke Borbe, que nada pôde fazer.

Bastaram dez minutos para o Arsenal repor a vantagem de dois golos. Alessia Russo desmarcou-se e, em dois toques, fez o 3-1.

Wolfsburgo bate Lyon

Na Alemanha, o Wolfsburgo marcou cedo, ao minuto 14, por Lineth Beerensteyn. Na segunda parte, teve de aguentar a pressão de um Lyon (ou OL Lyonnes), que rematou 19 vezes, ainda que apenas tenha feito três remates enquadrados com a baliza — os mesmos das alemãs.

A segunda mão será no terreno das equipas que perderam neste primeiro jogo. O Chelsea-Arsenal terá lugar no dia 1 de abril, quarta-feira, em Stamford Bridge, e o Lyon-Wolfsburgo no dia 2, quinta-feira, no Parc Olympique Lyonnais, também conhecido como Groupama.

Esta quarta-feira, há mais dois duelos de Champions. O Real Madrid-Barcelona, às 17h45, no Estádio Alfredo Di Stéfano (as "merengues" são a única equipa dos quartos de final que não vai jogar no estádio principal), e Manchester United-Bayern de Munique, às 20h00, em Old Trafford.

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