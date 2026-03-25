Futebol feminino
Barcelona goleia Real Madrid para a Champions
25 mar, 2026 - 19:55
Quatro golos de vantagem para a segunda mão que se joga na Catalunha.
O Barcelona goleou, fora, o Real Madrid, por 6-2, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol.
As catalãs entraram a todo o gás e já venciam por 2-0 antes do primeiro quarto de hora, com tentos de Ewa Pajor e Esmee Brugts.
Os outros golos do Barça foram apontados por Irene Paredes, Ewa Pajor – que bisou –, Vicky López e Alexia Putellas.
Desta vez, a portuguesa Kika Nazareth não saiu do banco.
Já pelas merengues ainda bisou a colombiana Linda Caicedo.
A segunda mão joga-se no próximo dia 2 de abril, a partir das 17h45, em Barcelona.
Curiosamente, no meio desta eliminatória Champions, as duas equipas voltam a encontrar-se para a liga espanhola.
