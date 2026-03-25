Bayern derrota Manchester United
25 mar, 2026 - 22:52
Partida teve cinco golos.
O Bayern Munique venceu, em Inglaterra, o Manchester United, por 3-2, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol.
Penille Harder bisou e Tanikawa fizeram os golos da equipa alemã.
Já pelas inglesas descontaram Maya Le Tissier e Hanna Lundkvist.
A segunda mão está marcada para dia 1 de abril.
