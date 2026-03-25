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Filho de Cristiano Ronaldo está a treinar à experiência no Real Madrid

25 mar, 2026 - 11:19 • Hugo Tavares da Silva

Cristiano Ronaldo Jr. tem 15 anos, joga no Al-Nassr e já passou pelas academias de Manchester United e Juventus. Segundo a “Marca”, Cristianinho treinou a extremo.

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O filho de Cristiano Ronaldo treinou na terça-feira na academia do Real Madrid. O avançado, de 15 anos, joga atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde atua o pai, o capitão da seleção portuguesa. A notícia foi avançada pelo “The Athletic”.

Cristiano Ronaldo Jr. poderá estar assim a caminho do Real Madrid, onde Cristiano Ronaldo jogou entre 2009 e 2018, tornando-se numa das maiores lendas do clube madrileno, com um histórico de 450 golos em 438 jogos e quatro triunfos na Liga dos Campeões. ‘Cristianinho' treinou com os sub-16 dos merengues.

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O filho de Cristiano jogou também nas academias de Juventus e Manchester United, acompanhando assim a vida profissional do pai.

De acordo com a “Marca”, o jovem futebolista, nascido nos Estados Unidos em junho de 2010 e 10 vezes internacional pelos sub-15 e sub-16 de Portugal, treinou a extremo e continuará a exibir-se em Valdebebas nos próximos dias.

O desportivo espanhol levanta ainda outra questão, que se prende com a mudança ou não do núcleo da família para a capital de Espanha. A incerteza perante um cenário de guerra no Médio Oriente poderia ou não, lá está, antecipar o final da ligação entre Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr, com quem tem contrato até junho de 2027. Se Cristiano Ronaldo se mantiver em Riade, Cristiano Ronaldo Jr. poderá sempre ficar hospedado na cidade desportiva do Real Madrid.

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