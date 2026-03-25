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Kikin Fonseca, a tristeza do povo mexicano por CR7 e o enorme elogio a Paulinho: “Parecia-nos injusto não ser convocado”

25 mar, 2026 - 12:50 • João Fonseca , Hugo Tavares da Silva

O antigo avançado do Benfica fala em Bola Branca sobre o México-Portugal de sábado e a pegada de Paulinho no futebol mexicano. E deixa um recado e um desejo para a equipa de José Mourinho.

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A ausência de Cristiano Ronaldo no Azteca, onde Diego foi Maradona, deixou o povo mexicano triste e decepcionado. O capitão, lesionado, vai falhar o México-Portugal no sábado.

Kikin Fonseca, um avançado que passou fugazmente pelo Benfica na temporada 2006/07, veste a pele de embaixador em Bola Branca, lamenta a ausência de Cristiano e tira o chapéu a Paulinho, um avançado que tem deixado pegada no futebol mexicano.

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“O jogo gerou muita expectativa, gerou demasiada expectativa por ser um jogo contra uma equipa tão importante com grandes figuras como Portugal”, confessa. “Mas toda a gente aqui, no México, estava à espera do Cristiano Ronaldo. Essa é a realidade. Toda a gente teve uma grande deceção quando se anunciou que ele não vinha, mas continua a ser um jogo muito atrativo.”

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Apesar da história pouco gloriosa no Estádio da Luz, Kikin Fonseca foi jogador de seleção e entende, depois de 21 golos em 43 internacionalizações, o que significa e custa para um futebolista chegar àquele nível.

Paulinho não estava na lista inicial de Roberto Martínez, que no fundo explicou porque o antigo avançado do Sporting não será convocado para o Mundial, para os particulares com Estados Unidos e México, mas as lesões de Rodrigo Mora e Rafael Leão abriram-lhe a porta.

“O Paulinho, desde que chegou ao México, partiu tudo”, alegra-se Kikin Fonseca, hoje com 46 anos. “Destacou-se, não teve esse famoso tempo de adaptação. Não precisou, parecia que jogava há muito tempo no México. É dos melhores jogadores. Entendo a qualidade de jogadores que Portugal tem e as equipas onde jogam, mas a liga mexicana subiu muitíssimo o seu nível. Não sei se é a melhor do continente americano, ou se não é a melhor segunda ou terceira. Parecia-nos um pouco injusto que não se chamasse o Paulinho à seleção pelo que está a fazer no Toluca.”

E que jogador é este, então? “É um jogador sensacional, é um grande rematador, é muito inteligente a movimentar-se, associa-se com os seus companheiros. É um grande jogador, ainda mais por jogarem aqui no México, era injusto que não o convocassem, para o observarem, para lhe darem uma oportunidade para lutar por um lugar contra Gonçalo Ramos e Gonçalo Guedes”, defende.

Para Kikin Fonseca, Cristiano Ronaldo e a sua presença no grupo é “um caso à parte”. Indiscutível, portanto. “Mas o Paulinho não está a mais na seleção portuguesa, pode ajudar em algum momento. Entendo como veem a liga mexicano na Europa, veem-na uns degraus abaixo, mas aumentou muitíssimo o seu nível e qualidade, as contratações são cada vez melhores. Não é qualquer jogador, seja sul-americano, europeu ou de outro lado, qeu se destaca aqui. Não é fácil. O que tem feito Paulinho não é nada fácil”, garante este antigo avançado que jogou e marcou no Mundial 2006... precisamente a Portugal.

Paulinho, garante Fonseca, “já deixou marca no futebol mexicano”, mas continua a crescer nos golos, nas assistências e nos títulos. “Que bom que tenha sido convocado, ele merece.”

“Todos sabemos a exigência no Benfica"

Nestas declarações à Renascença, Kikin Fonseca, que pendurou as botas em 2013/14, no Santos Guapilés da Costa Rica, recorda também a sua passagem no Benfica, comentando agora o momento menos bom do clube lisboeta.

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“Todos sabemos a exigência no Benfica, como o maior clube de Portugal. É muito grande. A expetativa com o Mourinho é muito grande, costuma acontecer isso com as equipas importantes e grandes. Se as coisas não estão bem, se a tua equipa não joga bem e não dá espetáculo… estiveram bem em alguns jogos, como naquele com o Real Madrid, mas a equipa não é constante e não joga bem”, avalia.

“Há muita pressão, sei disso, vivi-o. Há muita pressão, os adeptos exigem que a equipa esteja bem, a lutar na Champions, que sempre esteja como líder do campeonato e há muito pouca paciência. Se não veem resultados importantes, seguramente haverá mudanças. É assim nas equipas importantes, os treinadores sabem-no”, alerta.

O mexicano, natural de León, termina com uma mensagem de esperança. “Oxalá revertam a situação e que apareçam resultados e sobretudo o bom futebol que gostam os adeptos portugueses e os do Benfica.

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