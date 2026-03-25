Kikin Fonseca, a tristeza do povo mexicano por CR7 e o enorme elogio a Paulinho: “Parecia-nos injusto não ser convocado”

A ausência de Cristiano Ronaldo no Azteca, onde Diego foi Maradona, deixou o povo mexicano triste e decepcionado. O capitão, lesionado, vai falhar o México-Portugal no sábado. Kikin Fonseca, um avançado que passou fugazmente pelo Benfica na temporada 2006/07, veste a pele de embaixador em Bola Branca, lamenta a ausência de Cristiano e tira o chapéu a Paulinho, um avançado que tem deixado pegada no futebol mexicano. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “O jogo gerou muita expectativa, gerou demasiada expectativa por ser um jogo contra uma equipa tão importante com grandes figuras como Portugal”, confessa. “Mas toda a gente aqui, no México, estava à espera do Cristiano Ronaldo. Essa é a realidade. Toda a gente teve uma grande deceção quando se anunciou que ele não vinha, mas continua a ser um jogo muito atrativo.”

Apesar da história pouco gloriosa no Estádio da Luz, Kikin Fonseca foi jogador de seleção e entende, depois de 21 golos em 43 internacionalizações, o que significa e custa para um futebolista chegar àquele nível. Paulinho não estava na lista inicial de Roberto Martínez, que no fundo explicou porque o antigo avançado do Sporting não será convocado para o Mundial, para os particulares com Estados Unidos e México, mas as lesões de Rodrigo Mora e Rafael Leão abriram-lhe a porta. “O Paulinho, desde que chegou ao México, partiu tudo”, alegra-se Kikin Fonseca, hoje com 46 anos. “Destacou-se, não teve esse famoso tempo de adaptação. Não precisou, parecia que jogava há muito tempo no México. É dos melhores jogadores. Entendo a qualidade de jogadores que Portugal tem e as equipas onde jogam, mas a liga mexicana subiu muitíssimo o seu nível. Não sei se é a melhor do continente americano, ou se não é a melhor segunda ou terceira. Parecia-nos um pouco injusto que não se chamasse o Paulinho à seleção pelo que está a fazer no Toluca.” E que jogador é este, então? “É um jogador sensacional, é um grande rematador, é muito inteligente a movimentar-se, associa-se com os seus companheiros. É um grande jogador, ainda mais por jogarem aqui no México, era injusto que não o convocassem, para o observarem, para lhe darem uma oportunidade para lutar por um lugar contra Gonçalo Ramos e Gonçalo Guedes”, defende.

Para Kikin Fonseca, Cristiano Ronaldo e a sua presença no grupo é “um caso à parte”. Indiscutível, portanto. “Mas o Paulinho não está a mais na seleção portuguesa, pode ajudar em algum momento. Entendo como veem a liga mexicano na Europa, veem-na uns degraus abaixo, mas aumentou muitíssimo o seu nível e qualidade, as contratações são cada vez melhores. Não é qualquer jogador, seja sul-americano, europeu ou de outro lado, qeu se destaca aqui. Não é fácil. O que tem feito Paulinho não é nada fácil”, garante este antigo avançado que jogou e marcou no Mundial 2006... precisamente a Portugal.

Paulinho, garante Fonseca, “já deixou marca no futebol mexicano”, mas continua a crescer nos golos, nas assistências e nos títulos. “Que bom que tenha sido convocado, ele merece.” “Todos sabemos a exigência no Benfica" Nestas declarações à Renascença, Kikin Fonseca, que pendurou as botas em 2013/14, no Santos Guapilés da Costa Rica, recorda também a sua passagem no Benfica, comentando agora o momento menos bom do clube lisboeta.