Que seleções ainda podem apurar-se para o Mundial e com quem vão jogar? Saiba como funcionam os play-offs

O futebol de clubes volta a parar. Para a maioria das seleções, como a portuguesa, é oportunidade de preparar o Mundial 2026 com particulares escolhidos a dedo. Para outras, porém, trata-se da derradeira oportunidade para garantir um bilhete para o torneio que, daqui a três meses, se realizará no México, nos Estados Unidos e nos Canadá.

Há quatro vagas em jogo: quatro serão atribuídas através de um play-off da UEFA; outras duas no play-off intercontinental da FIFA.

O último adversário de Portugal

O Mundial 2026 é um torneio de "primeiros", ou "firsts", como se diz no inglês, a língua de dois dos países anfitriões. Um desses "firsts" é o novo formato do play-off intercontinental, que é agora um torneio. É daqui que vai sair um dos adversários de Portugal no Grupo K.

Seis equipas de cinco confederações competem, no México, pela últimos últimos lugares no avião. Este torneio inclui uma equipa asiática (Iraque), uma africana (República Democrática do Congo), uma sul-americana (Bolívia), uma da Oceânia (Nova Caledónia) e duas da confederação anfitriã, de América do Norte, Central e Caraíbas (Jamaica e Suriname).

Dizemos "torneio", mas na verdade são dois. Um vai escolher um dos integrantes do Grupo K do Mundial, o de Portugal; o outro, do Grupo I.

São seis seleções divididas entre dois torneios com três equipas, com semifinais a uma só mão e final. As duas equipas com melhor ranking FIFA são cabeças de série, o que lhes permite realizar um só jogo.

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É mais fácil explicar, e perceber, com nomes concretos, por isso, vamos diretamente ao torneio que apura o adversário que falta a Portugal.



Do Caminho 1 sairá Nova Caledónia, Jamaica ou RD Congo. Neocaledónios e jamaicanos vão defrontar-se numa semifinal a um jogo, às 3h00 da manhã de sexta-feira. Quem vencer terá pela frente a RD Congo, equipa com ranking superior, na quinta-feira seguinte, 31 de março, às 22h00.

O vencedor deste torneio integrará o Grupo K do Mundial, juntamente com Portugal, como já referido, além de Uzbequistão e Colômbia.

Pelo Caminho 2 apurar-se-á Bolívia, Suriname ou Iraque. Bolivianos e surinameses medirão forças numa semifinal, na quinta-feira, às 22h00. Quem seguir em frente jogará a final com o Iraque, seleção mais cotada na FIFA, na próxima quarta-feira, dia 1 de abril, às 4h00 da madrugada.

O vencedor jogará com França, Senegal e Noruega no Grupo I do Mundial.

Nova Caledónia, Jamaica e RD Congo jogarão no Estádio Akron, em Zapopan. Bolívia, Suriname e Iraque em Guadalupe.

Play-off europeu

A UEFA vai colocar mais quatro equipas no Campeonato do Mundo, a escolher de entre 16 seleções, também nesta janela competitiva.

De onde vieram estas 16 equipas? Doze são as segundas classificadas dos grupos de apuramento direto; as restantes quatro saem da Liga das Nações — as equipas mais cotadas que não se tenham qualificado.

Há quatro caminhos de play-off, com formato similar ao intercontinental. Muda apenas uma coisa: há duas meias-finais em vez de uma, que vão desembocar numa final. Todas as equipas farão dois jogos.

Meias-finais na quinta-feira, finais na próxima terça-feira. Os anfitriões foram escolhidos por sorteio. Os semifinalistas que não passarem à final dos respetivos torneios jogarão amigáveis entre si no mesmo dia.

No Grupo A, México, África do Sul e Coreia do Sul esperam por República Checa ou Irlanda, que jogam uma meia-final, ou Dinamarca ou Macedónia do Norte, que jogam outra. Semifinais em Praga (República Checa) e Copenhaga (Dinamarca), final em Praga ou Dublin (Irlanda).

O Grupo B, com Canadá, Qatar e Suíça, aguarda por País de Gales ou Bósnia e Herzegovina, ou Itália ou Irlanda do Norte. As cidades-sede são Cardiff (Gales), Bergamo (Itália) e/ou Zenica (Bósnia).

O Grupo C não tem equipa proveniente dos play-offs, tal como E, G, H e L.

No Grupo D, EUA, Paraguai e Austrália vão receber adversário, de entre Eslováquia e Kosovo, e Turquia e Roménia. Encontros com lugar em Istambul (Turquia), Bratislava (Eslováquia) e/ou Pristina (Kosovo).

No Grupo F, Países Baixos, Japão e Tunísia olham com atenção para o play-off entre Ucrânia e Suécia — meia-final com arbitragem de João Pinheiro —, e Polónia e Albânia. As cidades reservadas são Valência (Espanha, porque a Ucrânia está em guerra), Varsóvia (Polónia) e Solna (Suécia).