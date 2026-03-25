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River Plate diz que não há conversações para regresso de Otamendi

25 mar, 2026 - 16:29 • Lusa

Veterano central argentino está em final de contrato com o Benfica.

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O vice-presidente dos argentinos do River Plate Ignacio Villarroel abriu portas a um possível regresso do futebolista do Benfica Nicolás Otamendi ao país, mas nega a existência de conversações com o jogador.

"Já voltaram à Argentina muitos campeões do mundo e as portas estarão sempre abertas a jogadores que queiram regressar. No entanto, com o Nicolás não existe nenhuma conversação formal para o seu regresso", expressou Ignacio Villarroel.

Em Portugal para participar num evento que junta os mundos do desporto e dos negócios, em Cascais, o dirigente do River Plate falou aos jornalistas sobre o tema Otamendi, que termina o contrato com o Benfica no final da presente temporada.

"Sabemos todos que o Otamendi é adepto do River Plate. É campeão do mundo e claro que é um jogador muito interessante e a considerar, mas vamos respeitar o processo. O Nicolás está a jogar aqui no Benfica e estamos a meio da temporada. Todos sabemos o amor que os adeptos do River Plate lhe têm", salientou também.

Reforçando não estar, neste momento, "em cima da mesa" esse possível regresso do internacional argentino ao seu país, Ignacio Villarroel elogiou a mentalidade "profissional e ganhadora" do defesa, valores com os quais o clube se identifica.

"Os adeptos do River Plate, mas sobretudo os adeptos argentinos, identificam-se muito com ele, por ser um líder, que defende todos os colegas", apontou Villarroel.

Nicolás Otamendi, de 38 anos, é capitão do Benfica, clube que representa há seis épocas, após uma primeira passagem por Portugal ao serviço do FC Porto, tendo ainda alinhado por Manchester City, Valência, Atlético Mineiro e Vélez Sarsfield.

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