- Bola Branca 18h15
- 26 mar, 2026
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Mundial 2026
Aguirre “muito ansioso” por defrontar Portugal
26 mar, 2026 - 19:52
O jogo de preparação entre México e Portugal está marcado para as 2h00 da madrugada de sábado para domingo.
O selecionador mexicano Javier Aguirre mostra-se "muito ansioso" pelo jogo de preparação contra Portugal.
"Estou muito ansioso pelo jogo com Portugal, por estar de novo naquele estádio e com um rival do mais alto nível. Vamos ver se conseguimos estar à altura da ocasião, estamos todos muito entusiasmados", referiu.
Javier Aguirre acrescenta: “Estamos na última fase da preparação. É certo que ainda teremos mais três jogos, mas já com a lista definitiva. Neste estágio sinto grande entusiasmo nos jogadores, eles próprios consideram que estão em dúvida por terem vindo ou não".
Portugal e México vão defrontar-se na madrugada de sábado para domingo (2h00), no Estádio Azteca.
Depois, a equipa das quinas vai ainda defrontar os Estados Unidos neste périplo de jogos de preparação antes do Mundial 2026.
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