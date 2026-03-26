- Bola Branca 18h15
- 26 mar, 2026
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Futebol feminino
Andreia Faria campeã nacional pelo Al Nassr
26 mar, 2026 - 20:39
Equipa faz triplete na Arábia Saudita.
A portuguesa Andreia Faria, do Al Nassr, é campeã da Arábia Saudita, a duas jornadas do fim.
O título foi confirmado após uma vitória 4-1 em caso do Al Hilal, equipa de Luís Andrade e Jéssica Silva.
Faltam duas jornadas para terminar o campeonato e o Al Nassr soma 33 pontos (11 vitórias em 12 jogos). Em segundo está o Al-Ittihad Jeddah, com 22 pontos em 11 jogos.
Para além do Campeonato, o Al Nassr conquistou também a Taça Challenge e a Supertaça.
Andreia Faria soma 20 jogos na temporada, com seis golos e quatro assistências.
A portuguesa Andreia Faria, do Al Nassr, é campeã da Arábia Saudita, a duas jornadas do fim.
O título foi confirmado após uma vitória 4-1 em caso do Al Hilal, equipa de Luís Andrade e Jéssica Silva.
Faltam duas jornadas para terminar o campeonato e o Al Nassr soma 33 pontos (11 vitórias em 12 jogos). Em segundo está o Al-Ittihad Jeddah, com 22 pontos em 11 jogos.
Para além do Campeonato, o Al Nassr conquistou também a Taça Challenge e a Supertaça.
Andreia Faria soma 20 jogos, com seis golos e quatro assistências.
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