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Andreia Faria campeã nacional pelo Al Nassr

26 mar, 2026 - 20:39

Equipa faz triplete na Arábia Saudita.

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A portuguesa Andreia Faria, do Al Nassr, é campeã da Arábia Saudita, a duas jornadas do fim.

O título foi confirmado após uma vitória 4-1 em caso do Al Hilal, equipa de Luís Andrade e Jéssica Silva.

Faltam duas jornadas para terminar o campeonato e o Al Nassr soma 33 pontos (11 vitórias em 12 jogos). Em segundo está o Al-Ittihad Jeddah, com 22 pontos em 11 jogos.

Para além do Campeonato, o Al Nassr conquistou também a Taça Challenge e a Supertaça.

Andreia Faria soma 20 jogos na temporada, com seis golos e quatro assistências.

A portuguesa Andreia Faria, do Al Nassr, é campeã da Arábia Saudita, a duas jornadas do fim.

O título foi confirmado após uma vitória 4-1 em caso do Al Hilal, equipa de Luís Andrade e Jéssica Silva.

Faltam duas jornadas para terminar o campeonato e o Al Nassr soma 33 pontos (11 vitórias em 12 jogos). Em segundo está o Al-Ittihad Jeddah, com 22 pontos em 11 jogos.

Para além do Campeonato, o Al Nassr conquistou também a Taça Challenge e a Supertaça.

Andreia Faria soma 20 jogos, com seis golos e quatro assistências.

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