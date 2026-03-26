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Batistuta tem um peso na consciência: "Maradona morreu como um cão. Era uma grande pessoa e morreu sozinho”

26 mar, 2026 - 10:43 • Hugo Tavares da Silva

Mítico avançado da Fiorentina confessou a angústia em relação ao amigo numa entrevista a Rio Ferdinand.

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Batistuta e Maradona deram cabo dos gregos no Mundial 1994, nos Estados Unidos. Diego abraçou Gabriel como se fosse um anjo caído do céu. O avançado fez um hat-trick e o mago dos magos meteu um golaço que antecedeu aquela correria e a gritaria imensas.

A sintonia entre ambos podia comer-se às colheres. Mais tarde, num programa de televisão, Gabriel Batistuta era entrevistado quando Diego Maradona apareceu de rompante, surpreendendo o amigo. Trocaram abraços e beijos. Havia carinho.

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O mítico avançado da Fiorentina foi entrevistado por Rio Ferdinand, antigo defesa da seleção inglesa e Manchester United, e ali refletiu sobre a morte de Diego Maradona, em 2020, uma história que ainda carece de respostas e que continua em tribunal. As palavras do lendário 9 estão a correr o mundo.

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“É uma pena porque era uma grande pessoa e morreu sozinho. Não havia ninguém com ele. Morreu como um cão”, lamentou. “Não fizemos muito por ele, nem para o proteger e isso é algo que não quero recordar. Culpo-me porque era um dos que o apoiava. Se gostas de alguém, vais ajudá-lo se necessita, mesmo que seja difícil.”

Gabriel Batistuta, que ainda é o único a marcar hat-tricks em Mundiais diferentes (Grécia 1994, Jamaica 1998), foi superado por Lionel Messi como maior goleador da seleção argentina, atual campeã do mundo. Na conversa com Rio Ferdinand lá se aventurou na comparação entre os dois génios.

“Há diferenças. O Messi marcou 1000 golos e o Maradona 200. O Messi é um miúdo tranquilo, Maradona não o era, mas era melhor porque podia controlar o árbitro e o rival. Era capaz de fazer coisas incríveis. Falta esse carisma e encanto ao Leo…”

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