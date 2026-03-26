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Arábia Saudita
Cristiano Ronaldo de regresso ao Al Nassr
26 mar, 2026 - 17:34 • Carlos Calaveiras
Dispensado pela seleção, jogador estará de regresso aos treinos.
Cristiano Ronaldo está de regresso à Arábia Saudita e ao Al Nassr.
“Bom estar de volta”, escreveu o internacional português nas redes sociais.
Segundo a imprensa saudita, o avançado português vai integrar os treinos do seu clube.
CR7 lesionou-se a 28 de fevereiro contra o Al-Fayha e tem estado a recuperar nas últimas semanas em Espanha, não tendo sido convocado para os trabalhos da Seleção.
De recordar que Portugal vai defrontar México e Estados Unidos, dois jogos de preparação para o Mundial 2026.
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