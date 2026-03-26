França derrota Brasil
26 mar, 2026 - 22:21
Jogo de preparação para o Mundial 2026 sorriu aos europeus.
A França venceu o Brasil, por 2-1, em jogo de preparação para o Mundial 2026.
Os golos gauleses foram apontados por Mbappé e Ekitiké.
Já pelos canarinhos ainda descontou o central Bremer.
Nota ainda para o facto de França ter terminado com 10, após a expulsão de Upamecano, aos 55 minutos.
O Mundial 2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.
