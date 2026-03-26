Mundial 2026
Hat-trick de Gyokeres no playoff de acesso ao Mundial
26 mar, 2026 - 22:50
Veja os resultados desta quinta-feira e o que se segue.
Estão definidas as quatro partidas finais do playoff de acesso ao Mundial 2026 para equipas europeias.
Os jogos vão ser disputados na terça-feira, 31 de março.
Jogos final:
Kosovo-Turquia, 19h45 - em Pristina
Bósnia-Itália, 19h45 - em Zenica
Suécia-Polónia, 19h45 - em Solna
Rep. Checa-Dinamarca, 19h45 - em Praga
Esta quinta-feira, nota para o hat-trick de Gyokeres contra a Ucrânia, de Trubin e Sudakov. Já a Dinamarca, de Hjulmand. Bah e Froholdt não deu hipóteses à Macedónia. Por sua vez, a Polónia estreou Pietuszewski e viu Bednarek cometer um errou, mas a seleção segue em frente.
Qualificação:
Turquia 1-0 Roménia
Chéquia (p) 2-2 Irlanda
Dinamarca 4–0 Macedónia do Norte
Itália 2–0 Irlanda Norte
Polónia 2–1 Albânia
Eslováquia 3–4 Kosovo
Ucrânia 1–3 Suécia
Gales 1-1 Bósnia (p)
