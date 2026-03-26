  • Bola Branca 18h15
  • 26 mar, 2026
Mundial 2026

Hat-trick de Gyokeres no playoff de acesso ao Mundial

26 mar, 2026 - 22:50

Veja os resultados desta quinta-feira e o que se segue.

Estão definidas as quatro partidas finais do playoff de acesso ao Mundial 2026 para equipas europeias.

Os jogos vão ser disputados na terça-feira, 31 de março.

Jogos final:

Kosovo-Turquia, 19h45 - em Pristina

Bósnia-Itália, 19h45 - em Zenica

Suécia-Polónia, 19h45 - em Solna

Rep. Checa-Dinamarca, 19h45 - em Praga

Esta quinta-feira, nota para o hat-trick de Gyokeres contra a Ucrânia, de Trubin e Sudakov. Já a Dinamarca, de Hjulmand. Bah e Froholdt não deu hipóteses à Macedónia. Por sua vez, a Polónia estreou Pietuszewski e viu Bednarek cometer um errou, mas a seleção segue em frente.

Qualificação:

Turquia 1-0 Roménia

Chéquia (p) 2-2 Irlanda

Dinamarca 4–0 Macedónia do Norte

Itália 2–0 Irlanda Norte

Polónia 2–1 Albânia

Eslováquia 3–4 Kosovo

Ucrânia 1–3 Suécia

Gales 1-1 Bósnia (p)

Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 mar, 2026
"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos