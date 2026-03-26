Matheus Cunha. Sucesso recente do Manchester United "também tem muito" de Ruben Amorim
26 mar, 2026 - 09:27 • Inês Braga Sampaio
Avançado brasileiro diz-se "muito grato" ao treinador português, "uma pessoa incrível", e aponta que, mesmo agora, a equipa aplica conceitos introduzidos por Amorim.
Matheus Cunha não se divorcia do passado com Ruben Amorim e acredita, até, que o sucesso que o Manchester United está agora a ter se deve, em parte, ao trabalho do treinador português, que saiu em janeiro.
"Eu sempre fui muito grato por tudo o que o Ruben fez. Quando as coisas mudam, é fácil ver o passado como semente problema, mas muito pelo contrário, acho que foi uma pessoa incrível", começa por afirmar o avançado brasileiro, de 26 anos, em entrevista à DAZN.
Matheus recorda que "muitos jogadores novos" estão agora no United por causa de Ruben Amorim e não apaga o mérito do técnico português: "O sucesso que nós estamos tendo agora também tem muita parte dele."
"A pressão para dar resultado naquela formação ficou tão grande que a gente esqueceu o quão simples era o contexto geral e focou muito no negativo. Mas sendo sincero, eu acho que a numerologia do futebol é muito ilusória. A gente acaba ataques de diversas formas e defende com a formação que todos dizem que era a formação do Ruben", realça.
Ruben Amorim chegou ao Manchester United em novembro de 2024, proveniente do Sporting. Deixou o clube inglês em janeiro de 2026, em rotura com a estrutura, como confirmou, na altura, a Renascença.
