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- 25 mar, 2026
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Mbappé nega exames ao joelho errado, mas não terá sido caso único no Real Madrid
26 mar, 2026 - 08:49 • Inês Braga Sampaio
Depois de um joelho, um tornozelo. Apesar do desmentido do avançado francês, o "L'Équipe" avança que o Real Madrid também terá feito exames à perna errada de Camavinga.
Kylian Mbappé nega que o departamento médico do Real Madrid tenha falhado o diagnóstico a uma lesão porque fez exames ao joelho errado, numa altura em que surge a notícia de que não seria caso único.
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A notícia foi avançada pelo canal de televisão francês RMC Sport e confirmada por vários órgãos de comunicação espanhóis, contudo, o internacional francês garante que esse lapso nunca aconteceu.
"A informação de que me examinaram o joelho errado não é verdade. Talvez eu tenha um pouco de responsabilidade indireta, porque, quando não falas do que tens e não comunicas o que se passa, isso deixa a porta aberta a interpretações e geram-se rumores. É parte do jogo, mas sempre tivemos uma comunicação muito clara com o Real Madrid", assegurou o avançado, em conferência de imprensa da seleção francesa.
Depois de um joelho, um tornozelo
Apesar do desmentido de Mbappé, o jornal "L'Équipe" adianta, esta quinta-feira, que o goleador não foi caso único. O departamento médico do Real Madrid também se terá enganado no tornozelo de Eduardo Camavinga.
O médio franco-angolano lesionou-se no tornozelo esquerdo no dia 3 de dezembro, em Bilbau, e quatro dias depois estava no banco frente ao Celta de Vigo. Ficaria, depois, de fora por quatro semanas, por lesão.
De acordo com o jornal francês, o Real fez exames à perna errada do centrocampista — a direita, em vez da esquerda — e falhou o diagnóstico.
Real Madrid não diagnosticou lesão de Mbappé porque fez exames ao joelho errado
Segundo a "RMC Sport", o erro levou ao despediment(...)
Segundo a RMC Sport, Mbappé lesionou-se no início de dezembro, mas os cenários de maior gravidade foram afastados após ter sido submetido a testes no clube. No entanto, com o agravamento das dores, o atacante acabaria por ser testado mais tarde, em França, onde foi detetada a gravidade da lesão. Aí, ter-se-ia percebido que o departamento médico do Real fizera exames ao joelho errado — o direito em vez do esquerdo.
O Real Madrid viria a anunciar, no final de dezembro, que o francês sofrera uma entorse no joelho com lesão no ligamento posterior. Mbappé terá ficado muito desagradado por ter jogado lesionado, sob risco de agravar o problema em ano de Mundial, e o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, terá optado por despedir todo o departamento médico.
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