Mbappé nega exames ao joelho errado, mas não terá sido caso único no Real Madrid

Kylian Mbappé nega que o departamento médico do Real Madrid tenha falhado o diagnóstico a uma lesão porque fez exames ao joelho errado, numa altura em que surge a notícia de que não seria caso único.

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A notícia foi avançada pelo canal de televisão francês RMC Sport e confirmada por vários órgãos de comunicação espanhóis, contudo, o internacional francês garante que esse lapso nunca aconteceu.

"A informação de que me examinaram o joelho errado não é verdade. Talvez eu tenha um pouco de responsabilidade indireta, porque, quando não falas do que tens e não comunicas o que se passa, isso deixa a porta aberta a interpretações e geram-se rumores. É parte do jogo, mas sempre tivemos uma comunicação muito clara com o Real Madrid", assegurou o avançado, em conferência de imprensa da seleção francesa.

Depois de um joelho, um tornozelo

Apesar do desmentido de Mbappé, o jornal "L'Équipe" adianta, esta quinta-feira, que o goleador não foi caso único. O departamento médico do Real Madrid também se terá enganado no tornozelo de Eduardo Camavinga.

O médio franco-angolano lesionou-se no tornozelo esquerdo no dia 3 de dezembro, em Bilbau, e quatro dias depois estava no banco frente ao Celta de Vigo. Ficaria, depois, de fora por quatro semanas, por lesão.

De acordo com o jornal francês, o Real fez exames à perna errada do centrocampista — a direita, em vez da esquerda — e falhou o diagnóstico.