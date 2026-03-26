​Nunca fez tanto sentido “ciao” significar adeus ou olá: vamos ter outro Mundial sem a Itália?

Quando a Itália disputou pela primeira vez um Campeonato do Mundo, venceu-o. Quando a Itália voltou a um Mundial, venceu-o outra vez. Estávamos em 1934 e 1938, uma período em que os bravos italianos eram tocados pela varinha de Vittorio Pozzo. Os italianos estiveram ausentes no torneio debutante, em 1930, no Uruguai, conquistado pelos senhores da casa. Depois de algum anonimato durante a ascensão dos brasileiros que largaram o complexo vira-lata, como diria Nelson Rodrigues, os italianos voltaram a uma final em 1970 (oi Rivellino, oi Pelé, oi Tostão, etc etc). E a outra em 1982, triunfando naquela prova depois de passar por cima, sem qualquer pingo de piedade pelos românticos, do virtuoso Brasil de Telê Santana. Em 1994, com Arrigo Sacchi sem a aura do seu AC Milan e o adjunto Carlo Ancelotti, o céu quase ficou mais azul. Baggio atirou a bola tão tão para cima naquele penálti que talvez entrasse num qualquer arco-íris e permitiu mais um carnaval no coração dos brasileiros. Em 2006, o charuto de Marcello Lippi acendeu-se para celebrar o quarto título mundial da história. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui E chegamos aos nossos tempos. A Itália só se tinha ausentado nos Mundiais de 1930 e 1958, no Uruguai e Suécia. Em 2018 e 2022, os italianos falharam as qualificações e espantaram o mundo. Nunca acontecera os futeboleiros viverem dois torneios consecutivos sem a Itália, a tetracampeã Itália, a mãe de Gianni Rivera, Facchetti, Paolo Rossi, Bruno Conti, Baresi, Baggio, Totti, Del Piero, Maldini, Cannavaro… O Bola de Ouro de 2006 curiosamente estará, com certeza, no próximo Mundial, como selecionador do Uzbequistão.

Para o Mundial 2018, a Itália ficou atrás da Espanha no Grupo G de acesso ao torneio na Rússia, o que levou a seleção de Buffon, Bonucci e Jorginho ao play-off. Um golo de Jakob Johansson, da Suécia, desatou a tristeza no coração dos italianos 60 anos depois da ausência precisamente no Mundial da Suécia, onde Pelé brilhou com 17 anos. Em 2022, depois de ficar no segundo lugar do Grupo C (atrás da Suíça), a Itália esteve quase quase no caminho de Portugal no play-off, mas caiu na semifinal dessa derradeira fase de acesso ao torneio no Qatar. A Macedónia do Norte despachou os italianos e depois os portugueses triunfaram, por 2-0, carimbando o acesso à competição que seria conquistada pela Argentina de Lionel Messi. Pela terceira vez consecutiva, a Itália vai disputar o play-off de acesso ao Campeonato do Mundo (em primeiro lugar do grupo passou a Noruega de Haaland). Esta quinta-feira, os rapazes de azul orientados por Gennaro Gattuso defrontam a Irlanda do Norte. Se o desfecho dessa partida for feliz, os tetracampeões enfrentam o vencedor do duelo entre País de Gales e Bósnia. O sobrevivente dessa contenda vai integrar o Grupo B do Mundial 2026, juntando-se a Canadá, Qatar e Suíça.