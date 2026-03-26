Ouvir
  • Bola Branca 12h46
  • 26 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

CAN 2025

Polémica na final da CAN chega ao TAS: fomos ouvir um jornalista senegalês e um ex-futebolista marroquino

26 mar, 2026 - 15:35 • Matilde Pinhol

“Golpe na credibilidade” da competição e gesto “contra a lei” são alguns argumentos. A final da CAN continua a dar que falar depois de o Tribunal Arbitral do Desporto confirmar que recebeu o recurso apresentado pelo Senegal.

A+ / A-

Esta quarta-feira, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) confirmou que a Federação do Senegal apresentou recurso da decisão da CAF de atribuir o título de campeão da CAN a Marrocos.

Recorde-se que a final da competição, disputada a 18 de janeiro, gerou polémica. Quando a partida se encontrava 0-0, os senegaleses abandonaram o terreno de jogo em protesto contra um penálti assinalado a favor do adversário. Por insistência de Sadio Mané, a equipa voltou a entrar em campo. Brahim Díaz falhou a grande penalidade e o jogo acabou por ser resolvido no prolongamento, com golo de Pape Gueye aos 94 minutos.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Em entrevista a Bola Branca, Hassan Nader, ex-Benfica e Farense, e Aliou Goloko, jornalista que acompanhou os Leões de Teranga no Mundial de 2022, posicionam-se nesta questão.

Do lado senegalês, a narrativa é de “indignação absoluta” e de um “cenário de choque” perante uma “decisão injusta”. “Não se pode alterar o vencedor de um troféu na secretaria”, defende, clarificando que o país não reconhece a perda da “segunda estrela”.

TAD confirma recurso do Senegal contra atribuição da conquista da CAN a Marrocos

Taça das Nações Africanas

TAD confirma recurso do Senegal contra atribuição da conquista da CAN a Marrocos

Federação senegalesa pretende a anulação da decisã(...)

“O desporto vive de emoções. Exigir devolver medalhas e troféus meses após a competição é um golpe na credibilidade da própria organização. As pessoas abordam-me na rua a perguntar se vamos mesmo entregar a taça. O país inteiro decidiu levantar-se e lutar, porque o que o Senegal conquistou com suor não pode ser apagado", acrescentou o jornalista.

Por parte dos marroquinos, a palavra é de “justiça”. “Toda a gente viu o que se passou em Rabat. Depois de o árbitro assinalar o penálti, o treinador e os jogadores do Senegal abandonaram o campo e foram para o balneário. Isso é contra a lei e a decisão de devolver a taça a Marrocos é a única correta", defende Hassan.

“Claro que o mais bonito seria festejar no momento, mas o que aconteceu nas bancadas e no relvado do lado do Senegal estragou a festa. Isto serve para que, no futuro, ninguém abandone o jogo só porque não concorda com uma decisão", completou, apontando que a reação em Marrocos foi de grande contentamento. “Além do título, fica a lição de que a África e a CAF estão a mudar para melhor, respeitando as regras disciplinares acima de tudo”, conclui o antigo avançado.

O Senegal irá exibir o troféu da CAN no Stade de France, antes do amigável disputado contra o Peru, sábado às 16h00 (horário de Portugal continental).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h46
  • 26 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos