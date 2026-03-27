Capitão da Jamaica rejeitou presente da Nova Caledónia por achar que era "magia"

Um momento insólito aconteceu antes do apito inicial entre Jamaica e Nova Caledónia, na madrugada desta sexta-feira, da semifinal do play-off de que sairá o último adversário de Portugal no Grupo K do Mundial 2026.

Durante a tradicional troca de galhardetes, o capitão da Nova Caledónia ofereceu ao capitão jamaicano um artefacto circular, com uma figura ao centro. No entanto, no momento da entrega, o guarda-redes da Jamaica, Andre Blake, rejeitou o presente e nem lhe queria tocar.

"Para ti, para ti", dizia César Zéoula, mas Blake não aceitava.

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Até que o quarto árbitro interveio, explicando que se tratava de uma prenda, um sinal de respeito dos neocaledónios: "É tradicional."

Aí, o capitão da Jamaica percebeu de que não se tratava de "magia" e lá aceitou o presente que Zéoula tentava entregar-lhe.

Tratou-se de um pequeno choque cultural e de interpretação. Na Jamaica e outros países das Caraíbas, a "bruxaria" é uma prática comum entre os habitantes. Já na Nova Caledónia, conhecida pela comunidade indígena Canaque, a madeira é o principal veículo de expressão artística e cultural.