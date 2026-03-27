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Mundial 2026
Capitão da Jamaica rejeitou presente da Nova Caledónia por achar que era "magia"
27 mar, 2026 - 08:16 • Inês Braga Sampaio , Luís Aresta
Após o árbitro explicar que se tratava de um sinal de respeito, o guarda-redes já aceitou o presente do capitão neocaledónio. Portugal está mais perto de conhecer último adversário do Grupo K no Mundial 2026.
Um momento insólito aconteceu antes do apito inicial entre Jamaica e Nova Caledónia, na madrugada desta sexta-feira, da semifinal do play-off de que sairá o último adversário de Portugal no Grupo K do Mundial 2026.
Durante a tradicional troca de galhardetes, o capitão da Nova Caledónia ofereceu ao capitão jamaicano um artefacto circular, com uma figura ao centro. No entanto, no momento da entrega, o guarda-redes da Jamaica, Andre Blake, rejeitou o presente e nem lhe queria tocar.
"Para ti, para ti", dizia César Zéoula, mas Blake não aceitava.
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Até que o quarto árbitro interveio, explicando que se tratava de uma prenda, um sinal de respeito dos neocaledónios: "É tradicional."
Aí, o capitão da Jamaica percebeu de que não se tratava de "magia" e lá aceitou o presente que Zéoula tentava entregar-lhe.
Tratou-se de um pequeno choque cultural e de interpretação. Na Jamaica e outros países das Caraíbas, a "bruxaria" é uma prática comum entre os habitantes. Já na Nova Caledónia, conhecida pela comunidade indígena Canaque, a madeira é o principal veículo de expressão artística e cultural.
Quanto ao jogo, a Jamaica venceu a Nova Caledónia, por 1-0, com um golo de Bailey Cadamarteri, e apurou-se para a final do play-off.
Os jamaicanos defrontam a República Democrática do Congo no jogo decisivo, na terça-feira, às 22h00, no Estádio Akron, em Zapopan, no México — o mesmo palco da semifinal desta madrugada.
Daí sairá o último adversário de Portugal, Uzbequistão e Colômbia no Grupo K do Mundial 2026, que se realizará entre 11 de junho e 19 de julho, no México, nos Estados Unidos da América e no Canadá.
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