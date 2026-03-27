Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Capitão da Jamaica rejeitou presente da Nova Caledónia por achar que era "magia"

27 mar, 2026 - 08:16 • Inês Braga Sampaio , Luís Aresta

Após o árbitro explicar que se tratava de um sinal de respeito, o guarda-redes já aceitou o presente do capitão neocaledónio. Portugal está mais perto de conhecer último adversário do Grupo K no Mundial 2026.

A+ / A-

Um momento insólito aconteceu antes do apito inicial entre Jamaica e Nova Caledónia, na madrugada desta sexta-feira, da semifinal do play-off de que sairá o último adversário de Portugal no Grupo K do Mundial 2026.

Durante a tradicional troca de galhardetes, o capitão da Nova Caledónia ofereceu ao capitão jamaicano um artefacto circular, com uma figura ao centro. No entanto, no momento da entrega, o guarda-redes da Jamaica, Andre Blake, rejeitou o presente e nem lhe queria tocar.

"Para ti, para ti", dizia César Zéoula, mas Blake não aceitava.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Até que o quarto árbitro interveio, explicando que se tratava de uma prenda, um sinal de respeito dos neocaledónios: "É tradicional."

Aí, o capitão da Jamaica percebeu de que não se tratava de "magia" e lá aceitou o presente que Zéoula tentava entregar-lhe.

Tratou-se de um pequeno choque cultural e de interpretação. Na Jamaica e outros países das Caraíbas, a "bruxaria" é uma prática comum entre os habitantes. Já na Nova Caledónia, conhecida pela comunidade indígena Canaque, a madeira é o principal veículo de expressão artística e cultural.

Quanto ao jogo, a Jamaica venceu a Nova Caledónia, por 1-0, com um golo de Bailey Cadamarteri, e apurou-se para a final do play-off.

Os jamaicanos defrontam a República Democrática do Congo no jogo decisivo, na terça-feira, às 22h00, no Estádio Akron, em Zapopan, no México — o mesmo palco da semifinal desta madrugada.

Daí sairá o último adversário de Portugal, Uzbequistão e Colômbia no Grupo K do Mundial 2026, que se realizará entre 11 de junho e 19 de julho, no México, nos Estados Unidos da América e no Canadá.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

EUA

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

A velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvorosa

A velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvo(...)

Flotilha chega a Havana com toneladas de ajuda

Flotilha chega a Havana com toneladas de ajuda

Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”