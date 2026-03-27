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Já há datas para semifinal e final da Liga dos Campeões
27 mar, 2026 - 12:22 • Rui Viegas
Sporting, o único representante de Portugal na competição, vai defrontar o Arsenal nos quartos de final da Liga dos Campeões.
A UEFA confirmou esta sexta-feira as datas exatas, bem como as horas, dos jogos das meias-finais e da final da Liga dos Campeões desta época.
Caso o Sporting elimine o Arsenal nos quartos de final, vai jogar a primeira mão das meias a 29 de abril, enquanto a segunda está marcada para 5 de maio.
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A final de Budapeste ficou agendada para as 17h00 de 30 de maio.
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