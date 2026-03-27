Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Já há datas para semifinal e final da Liga dos Campeões

27 mar, 2026 - 12:22 • Rui Viegas

Sporting, o único representante de Portugal na competição, vai defrontar o Arsenal nos quartos de final da Liga dos Campeões.

A+ / A-

A UEFA confirmou esta sexta-feira as datas exatas, bem como as horas, dos jogos das meias-finais e da final da Liga dos Campeões desta época.

Caso o Sporting elimine o Arsenal nos quartos de final, vai jogar a primeira mão das meias a 29 de abril, enquanto a segunda está marcada para 5 de maio.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

A final de Budapeste ficou agendada para as 17h00 de 30 de maio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 26 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

EUA

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

A velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvorosa

A velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvo(...)

Flotilha chega a Havana com toneladas de ajuda

Flotilha chega a Havana com toneladas de ajuda

Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”