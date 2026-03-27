- Bola Branca 18h15
- 26 mar, 2026
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Jamaica ou RD Congo? Portugal conhece último adversário no Mundial 2026 na terça-feira
27 mar, 2026 - 08:51 • Inês Braga Sampaio
Jamaicanos resolveram a semifinal do play-off intercontinental, frente à Nova Caledónia, aos 18 minutos.
Jamaica ou República Democrática do Congo. Uma destas duas seleções será a adversária que falta a Portugal no Grupo K do Mundial 2026, depois de os jamaicanos terem derrotado a Nova Caledónia na semifinal do play-off intercontinental, por 1-0, na madrugada desta sexta-feira.
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A partida no Estádio Akron, em Zapopan, no México, começou com um episódio insólito, a envolver um presente do capitão da Nova Caledónia para o homólogo da Jamaica. Leia mais sobre o sucedido aqui.
Mundial 2026
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Quanto ao jogo, ficou decidido aos 18 minutos, quando Bailey Cadamarteri caçou a bola solta, após defesa incompleta do guarda-redes neocaledónio a um livre direto, e atirou de ressaca para o fundo das redes.
Segue-se a final do play-ff, diante da RD Congo, que por ter ranking FIFA superior passou diretamente ao jogo decisivo. É terça-feira, às 22h00.
Quem vencer garantirá bilhete para o Campeonato do Mundo 20206, no México, nos Estados Unidos e no Canadá, onde integrará o Grupo K. Aguardam por adversário Portugal, Uzbequistão e Colômbia.
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