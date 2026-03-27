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- 26 mar, 2026
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Jogadora do Celtic entra no livro de recordes do Guinness
27 mar, 2026 - 09:27 • Inês Braga Sampaio
Maria McAneny rematou desde a linha do meio-campo, no primeiro toque após o pontapé de saída, e marcou o golo mais rápido da história do futebol feminino: 4,1 segundos.
Maria McAneny inscreveu o seu nome no livro de recordes do Guinness, com o golo mais rápido da história do futebol feminino.
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No dia 25 de dezembro, frente ao Hibernian, a jogadora do Celtic recebeu o passe do pontapé de saída e rematou diretamente à baliza, quase desde a linha do meio-campo, surpreendendo a guarda-redes adversária.
A bola entrou na baliza quando o cronómetro marcava 4,10 segundos.
É um tempo recorde, que vale a McAneny uma entrada no livro de recordes do Guinness, para golo mais rápido de sempre no futebol feminino. Após confirmação, a jogadora recebeu a placa comemorativa na quinta-feira.
Maria McAneny é uma avançada, de 21 anos, e está no Celtic desde 2022/23. Esta temporada, leva seis golos e duas assistências em 19 jogos.
Veja o golo:
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