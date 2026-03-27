Ouvir
  Bola Branca
  • 27 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Mundial sem treinadores brasileiros pela primeira vez

27 mar, 2026 - 17:55

Sylvinho, com a Albânia, foi o último a “cair”.

A+ / A-

O Campeonato do Mundo de futebol vai, pela primeira vez, não ter um único treinador brasileiro.

A última hipótese era Sylvinho, selecionador da Albânia, país que foi derrotado pela Polónia no playoff.

O próprio Brasil vai ter um técnico estrangeiro, o italiano Carlo Ancelotti, pela primeira vez na sua longa história em "Copas do Mundo".

Historicamente foram vários os selecionadores brasileiros a treinar países estrangeiros: Carlos Alberto Parreira (Kuwait 1982, Emirados Árabes 1990, Arábia Saudita 1998 e África do Sul 2010), Paulo César Carpegiani (Paraguai 1998) e Luiz Felipe Scolari (Portugal 2006).

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

