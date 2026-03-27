Mundial 2026
Mundial sem treinadores brasileiros pela primeira vez
27 mar, 2026 - 17:55
Sylvinho, com a Albânia, foi o último a “cair”.
O Campeonato do Mundo de futebol vai, pela primeira vez, não ter um único treinador brasileiro.
A última hipótese era Sylvinho, selecionador da Albânia, país que foi derrotado pela Polónia no playoff.
O próprio Brasil vai ter um técnico estrangeiro, o italiano Carlo Ancelotti, pela primeira vez na sua longa história em "Copas do Mundo".
Historicamente foram vários os selecionadores brasileiros a treinar países estrangeiros: Carlos Alberto Parreira (Kuwait 1982, Emirados Árabes 1990, Arábia Saudita 1998 e África do Sul 2010), Paulo César Carpegiani (Paraguai 1998) e Luiz Felipe Scolari (Portugal 2006).
- Bola Branca 18h16
- 27 mar, 2026
-
