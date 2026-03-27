- Bola Branca 12h46
- 27 mar, 2026
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México-Portugal
Negrete vai voltar ao Azteca onde fez aquele golo: "É pena Cristiano não vir, mas vamos ver uma grande equipa portuguesa"
27 mar, 2026 - 12:30 • Hugo Tavares da Silva
Manuel Negrete, que passou pelo Sporting em 1986/87, vai ser homenageado antes do México-Portugal, no Azteca, onde marcou o golaço à Bulgária no Mundial 1986. O canhoto ainda acompanha o Sporting e lembra Vítor Damas e Manuel Fernandes.
Há muito que estava prometida a conversa entre este jornalista e o futebolista que fez um golo que podia entrar naqueles episódios míticos de Tsubasa e companhia. Tanto esteve prometida e tanto andou e desandou que Manuel Negrete atendeu o telefone assim: “Huguito!! Huguito… Como estás!?”
Verdade, verdadeira. É uma coisa muito latino-americana para encurtar distâncias.
A música respira altíssima, Negrete está algures em Acapulco, parece uma festa ou celebração. Ou talvez esteja noutro lado, a música não estava a colaborar para a finalidade deste telefonema. “Deixa-me sair daqui para falarmos…”
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O futebolista que passou pelo Sporting, onde deixou amigos, fala com uma voz juvenil e suave como a seda. Vem aí um México-Portugal no Azteca, com uma novidade na convocatória que tem encantado as Américas, então tornou-se irresistível tentar conversar com este senhor.
Negrete fez um golo muitíssimo badalado no Mundial de 1986. É ele quem lembra que a FIFA o declarou como o maior dos Campeonatos do Mundo, depois de uma votação popular. A final não foi contra o golaço à Inglaterra de Diego Maradona, ri-se a contar, mas sim contra o golo de Éder à União Soviética. Um tiro muitíssimo ‘ederiano’.
“Vão fazer-me uma homenagem no sábado, vou estar no campo. Por esse golo e pela minha trajetória, 20 anos no futebol mexicano, joguei no Sporting e no Sporting de Gijón. É um reconhecimento por esse golo que foi considerado o melhor", revela o canhoto.
Negrete relata que o povo mexicano queria ver Cristiano Ronaldo, ausente por lesão. “É uma decepção para muita gente, mas vem uma seleção muito boa. É uma pena que ele não venha, que esteja magoado, mas vamos ver uma grande equipa portuguesa”, diz.
Questionado sobre Paulinho e este trajeto na liga mexicana, no Toluca, Negrete fala em justiça pela chamada de Roberto Martínez. “Está a trabalhar muito bem aqui, com uma equipa que já foi campeã. Creio que merecia a convocatória. O selecionador diz que as vagas para a frente estão completas, mas é um reconhecimento pelo grande trabalho do Paulinho.”
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Já o México, orientado pelo antigo companheiro de equipa no Mundial de 1986 Javier Aguirre, tem várias ausências. “Tem bons jogadores, espero que façam uma boa participação. Não são os favoritos, mas conta jogar como local. Não podemos descartar nenhuma equipa."
"O Sporting é sempre uma equipa grande"
Negrete tem 67 anos e esteve no nosso país na temporada 1986/87. Fez oito golos em 35 jogos pela seleção, um deles no tal México-Bulgária que agitou o Azteca e lhe garantiu a viagem para Alvalade, onde marcaria outros cinco.
“Lembro-me de tudo, tivemos algumas perdas como a do Manuel Fernandes”, lamenta, quando questionado sobre os tempos no Sporting. Como um virtuoso, tira um coelho da cartola e lembra o “sete-zero” ao Benfica… Não foi 7-1?, questiono. “Foi, foi!! Sete-um” e gargalhada sonora.
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Quatro golos de Manuel Fernandes. Como era essa gente que fardava de verde e branco? “Eram todos excelentes. O Vítor Damas, grandes memórias… o Manuel Fernandes. Lembro-me de todos, falo com alguns, com os brasileiros como o Mário [Marques], o Zinho e o Duílio. Temos grande recordações, fizemos grandes jogos. O Sporting é sempre uma equipa grande.”
Este voador do Azteca garante que há muita gente a acompanhar os leões por ali, comprova-o demonstrando que sabe como rolou a eliminatória na Liga dos Campeões contra o Bodo/Glimt. “Estão a fazer um grande trabalho, espero que corra tudo bem.”
O México-Portugal joga-se no Azteca, na Cidade do México, às duas da manhã (sábado para domingo). Trata-se do primeiro de dois testes em terras americanas. Na madrugada de quarta-feira, os portugueses defrontam os Estados Unidos e encerram a preparação para o Campeonato do Mundo.
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