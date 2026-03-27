Raphinha lesiona-se pelo Brasil e desfalca Barcelona

O avançado Raphinha vai desfalcar o FC Barcelona durante cinco semanas, depois de se ter lesionado ao serviço da seleção do Brasil, anunciou o clube da Liga espanhola de futebol.

“Raphinha sofreu uma lesão no bíceps femoral do músculo direito, segundo confirmaram os exames feitos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), devido às dores que sentiu durante o Brasil-França”, lê-se num comunicado dos blaugrana.

O clube catalão informou ainda que Raphinha vai regressar a Barcelona para iniciar tratamento e que “o tempo aproximado de recuperação é de cinco semanas”.

O avançado foi titular na derrota do Brasil frente à Espanha, mas acabou por ser substituído ao intervalo, com o selecionador brasileiro, Carlo Ancelotti, a revelar que o ex-jogador de Vitória de Guimarães e Sporting “teve um problema no final da primeira parte”.

Caso se confirmem as cinco semanas de baixa, Raphinha apenas deverá regressar à competição no início de maio, falhando, entre outros, os três jogos com o Atlético de Madrid, um para o campeonato e dois para os quartos de final da Liga dos Campeões.