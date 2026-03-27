Inglaterra
Roy Hodgson regressa ao Bristol… 44 anos depois
27 mar, 2026 - 19:33
Técnico inglês fica até final da época.
O Bristol City, da segunda divisão inglesa, anunciou a contratação de Roy Hodgson.
O veterano treinador, de 78 anos, regressa a um clube onde esteve há 44 anos, como treinador-adjunto de Bob Houghton.
“Roy Hodgson estará no comando da equipa principal masculina até o fim da temporada, enquanto o clube incumbirá o novo diretor desportivo de nomear um treinador principal para a temporada 2026/27”, escreve o clube na rede social X.
Já o técnico diz estar "realmente entusiasmado pela oportunidade de ajudar [o clube] até final da época. Vamos começar já a trabalhar e procurar uma performance positiva".
De recordar que a carreira de Hodgson começou há 50 anos no Halmstads, da Suécia, e passou, por exemplo, por seleções como a Suíça e a Inglaterra e clubes como o Inter ou o Liverpool, entre muitos outros.
O Bristol, 16º classificado no Championship, acabou de despedir Gerhard Struber, que só conseguiu um triunfo nos últimos oito jogos.
