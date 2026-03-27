Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 27 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Jogo particular

Schjelderup marca, mas Noruega perde

27 mar, 2026 - 22:51

Jogador do Benfica estreou-se a marcar pela seleção.

A+ / A-

A Noruega perdeu 2-1 contra os Países Baixos em jogo de preparação para o Mundial 2026. Destaque para o golo de Andreas Schjelderup.

O extremo do Benfica estreou-se a marcar pela seleção.

O jogador reagiu, em declarações à TV2: "Foi incrível. Já esperava há algum tempo para marcar o meu primeiro golo, foi uma ótima oportunidade para fazê-lo aqui, neste grande estádio. A sensação de marcar foi ótima".

Schjelderup acrescenta que ganhou muita confiança desde que começou a jogar com regularidade no Benfica.

"Tenho jogado bastante pelo Benfica ultimamente e ganhei muita confiança. Então, agora quero continuar a desenvolver isso e a ter um bom desempenho. Por isso foi ainda mais gratificante marcar esse golo hoje", referiu.

Pelos neerlandeses marcaram Van Dijk e Reijnders.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 27 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

EUA

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiros provoca dois mortos no aeroporto de La Guardia

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiro(...)

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser detido depois de conduzir embriagado

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser d(...)

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no (...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?