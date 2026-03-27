- Bola Branca 18h16
- 27 mar, 2026
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Jogo particular
Schjelderup marca, mas Noruega perde
27 mar, 2026 - 22:51
Jogador do Benfica estreou-se a marcar pela seleção.
A Noruega perdeu 2-1 contra os Países Baixos em jogo de preparação para o Mundial 2026. Destaque para o golo de Andreas Schjelderup.
O extremo do Benfica estreou-se a marcar pela seleção.
O jogador reagiu, em declarações à TV2: "Foi incrível. Já esperava há algum tempo para marcar o meu primeiro golo, foi uma ótima oportunidade para fazê-lo aqui, neste grande estádio. A sensação de marcar foi ótima".
Schjelderup acrescenta que ganhou muita confiança desde que começou a jogar com regularidade no Benfica.
"Tenho jogado bastante pelo Benfica ultimamente e ganhei muita confiança. Então, agora quero continuar a desenvolver isso e a ter um bom desempenho. Por isso foi ainda mais gratificante marcar esse golo hoje", referiu.
Pelos neerlandeses marcaram Van Dijk e Reijnders.
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