  Bola Branca
  30 mar, 2026
Alemanha

Raphael Guerreiro deixa Bayern de Munique no final da época

30 mar, 2026 - 23:33 • Lusa

O internacional português Raphaël Guerreiro vai deixar o Bayern Munique no final da época, após mútuo acordo entre as partes, anunciou o clube alemão esta segunda-feira.

“O FC Bayern e Raphaël Guerreiro acordaram mutuamente em não renovar o contrato do jogador, que termina no final da temporada”, lê-se num comunicado no site da Internet dos "bávaros".

O internacional português, de 32 anos, chegou a Munique no verão de 2023, a custo zero, proveniente do Borussia Dortmund, e até à data conquistou uma Liga alemã e uma Supertaça da Alemanha.

“Gostaríamos de expressar os nossos sinceros agradecimentos a Rapha pelo tempo que passou connosco: sempre pudemos contar com ele em campo, e é um daqueles jogadores que enriquece qualquer balneário”, destacou o diretor desportivo, Max Eberl, citado no comunicado.

Max Eberl recordou que as “conversas foram construtivas e baseadas na confiança”, referindo que o líder da Bundesliga e Raphaël Guerreiro estão concentrados “nos objetivos para o resto da temporada”.

Desde a chegada ao clube da Baviera, Guerreiro fez 89 jogos, somando 12 golos e oito assistências.

Pela seleção portuguesa, o jogador soma 65 internacionalizações AA e quatro golos. Foi campeão europeu em 2016, venceu a Liga das Nações em 2019 e participou nos Mundiais de 2018 e 2022.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?