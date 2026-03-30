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Três em cada quatro adeptos da Premier League são contra o VAR

30 mar, 2026 - 08:23 • Eduardo Soares da Silva

VAR terá mais influência no Mundial 2026, com a possibilidade de rever segundos cartões amarelos e pontapés de canto. Adeptos britânicos demonstram desagrado com "eficácia e demora nas decisões."

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Cerca de 75% dos adeptos são contra o videoárbitro na Premier League, de acordo com uma publicação da associação de adeptos britânica.

Mais de oito mil adeptos responderam a um inquérito da organização sobre a eficácia do VAR e cerca de 90% dos participantes votaram que a tecnologia do VAR piorou a experiência de jogo.

Já 91% concorda que o VAR piorou a experiência de festejar um golo, com vários momentos em que os golos acabam adiados, ou apenas celebrados minutos depois de uma revisão.

"Estes resultados mostram que a maioria dos adeptos quer que o VAR seja excluído. Já vivemos com o videoárbitro durante muito tempo e conseguimos perceber o impacto negativo que teve. As pessoas estão irritadas com o tempo que demora a tomar decisões, com a eficácia e com o impacto na espontaneidade do jogo", afirma o porta-voz da organização, Thomas Concannon.

O desagrado com a tecnologia, introduzida na Premier League na época 2019/20, é ainda mais profundo: 72% dos adeptos não concordam que o VAR tenha tornado a arbitragem mais eficaz e 74% defende que a lógica por trás das decisões do videoárbitro não é clara.

O Mundial deste verão será palco de um teste ao aumento da influência do VAR no jogo.

Os videoárbitros poderão confirmar segundos cartões amarelos e se cantos são bem assinalados, decisões que a maioria dos adeptos que participaram no estudo também se opõem.

Numa breve nova em resposta aos resultados deste estudo, a Premier League reconhece "a importância de minimizar o impacto do VAR na experiência de quem vai ao estádio."

"Como parte do nosso diálogo constante com os adeptos, os nossos estudos indicam que a maioria dos adeptos são a favor da continuidade do VAR, com melhorias na sua aplicação", acrescenta.

Em 2024, os clubes do principal escalão do futebol inglês -- atualmente o melhor campeonato da Europa no "ranking" da UEFA --, votaram a favor da continuidade do VAR. O único clube a votar contra foi o Wolverhampton.

"Os adeptos estão a expressar as suas preocupações, mas isso cai no esquecimento demasiadas vezes. Simplesmente não ignorem o que os adeptos vos estão a dizer em grande escala. Os adeptos já não desfrutam como antigamente", conclui Concannon.

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  • EU
    30 mar, 2026 PORTUGAL 14:24
    Numa noite de um sábado ao caminhar levei comigo um rádio portátil para ouvir o relato de um jogo de futebol. O repórter no estádio relatava as jogadas mais rápido que elas próprias. A certa altura do jogo diz " É PENALTI ". O coordenador do programa que se encontrava em estúdio diz também " É PENALTI porque........ " Há troca de palavras entre os DOIS e o repórter no campo continuava a dizer que ERA PENALTI. O coordenador entretanto diz que IAM VER as imagens mas continuava a dizer que ERA PENALTI. Nessa altura ainda não existia o VAR. Depois de VEREM em ESTÚDIO 3/4 vezes as imagens o coordenador diz " NÃO NÃO É PENALTI " devia ter dito " não não foi penalti ". Temos AQUI duas interpretações UMA a do repórter de campo que NÃO VÊ REPETIÇÃO e OUTRA de quem sem ver TEIMA para depois dizer o contrário. Quero com isto dizer que o FUTEBOL é o MOMENTO e não o DEPOIS. Desde que o VAR foi instituído o ÁRBITRO deixou de ACOMPANHAR as jogadas de PERTO pois APOIASSE no VAR. Na altura que falaram em instituir o VAR " EU " no espaço da RR Bola Branca disse que os ESCOLHIDOS para essa missão ERAM FRAQUINHOS e quem iria perder era o futebol. Com razão ou sem ela o certo é que DEIXEI DE VER futebol televisionado porque fui colocado perante DOIS OBSTÁCULOS 1 as REPETIÇÕES 2 os comentadores não conseguem deixar a GRAVATA " COR " nos cacifos. Uma Santa Páscoa para Todos.

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