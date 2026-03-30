Três em cada quatro adeptos da Premier League são contra o VAR

Cerca de 75% dos adeptos são contra o videoárbitro na Premier League, de acordo com uma publicação da associação de adeptos britânica.

Mais de oito mil adeptos responderam a um inquérito da organização sobre a eficácia do VAR e cerca de 90% dos participantes votaram que a tecnologia do VAR piorou a experiência de jogo.

Já 91% concorda que o VAR piorou a experiência de festejar um golo, com vários momentos em que os golos acabam adiados, ou apenas celebrados minutos depois de uma revisão.

"Estes resultados mostram que a maioria dos adeptos quer que o VAR seja excluído. Já vivemos com o videoárbitro durante muito tempo e conseguimos perceber o impacto negativo que teve. As pessoas estão irritadas com o tempo que demora a tomar decisões, com a eficácia e com o impacto na espontaneidade do jogo", afirma o porta-voz da organização, Thomas Concannon.

O desagrado com a tecnologia, introduzida na Premier League na época 2019/20, é ainda mais profundo: 72% dos adeptos não concordam que o VAR tenha tornado a arbitragem mais eficaz e 74% defende que a lógica por trás das decisões do videoárbitro não é clara.

O Mundial deste verão será palco de um teste ao aumento da influência do VAR no jogo.

Os videoárbitros poderão confirmar segundos cartões amarelos e se cantos são bem assinalados, decisões que a maioria dos adeptos que participaram no estudo também se opõem.

Numa breve nova em resposta aos resultados deste estudo, a Premier League reconhece "a importância de minimizar o impacto do VAR na experiência de quem vai ao estádio."

"Como parte do nosso diálogo constante com os adeptos, os nossos estudos indicam que a maioria dos adeptos são a favor da continuidade do VAR, com melhorias na sua aplicação", acrescenta.

Em 2024, os clubes do principal escalão do futebol inglês -- atualmente o melhor campeonato da Europa no "ranking" da UEFA --, votaram a favor da continuidade do VAR. O único clube a votar contra foi o Wolverhampton.

"Os adeptos estão a expressar as suas preocupações, mas isso cai no esquecimento demasiadas vezes. Simplesmente não ignorem o que os adeptos vos estão a dizer em grande escala. Os adeptos já não desfrutam como antigamente", conclui Concannon.