Dinamarca de Bah, Hjulmand e Froholdt falha Mundial 2026

31 mar, 2026 - 22:50 • Inês Braga Sampaio

Chéquia regressa a um Campeonato do Mundo, 20 anos depois da última presença. Junta-se a México, um dos anfitriões, África do Sul e Coreia do Sul no Grupo A.

A Dinamarca não vai ao Mundial 2026. Com os "portugueses" Alexander Bah, Victor Froholdt e Morten Hjulmand no onze inicial, a equipa nórdica perdeu com a Chéquia, nos penáltis, na final do play-off europeu.

O pesadelo dinamarquês começou logo aos três minutos, quando Pavel Sulc adiantou os checos. Ainda assim, a Dinamarca conseguiu recompor-se e, aos 72 minutos, Joachim Andersen fez o golo do empate.

O encontro seguiu para prolongamento, em que a Chéquia voltou a marcar primeiro, por intermédio de Ladislav Krejcí, aos 100 minutos. E lá foram os dinamarqueses empatar outra vez, por Kasper Hogh, aos 111.

Nos penáltis, porém, foi um festival de falhanços. Rasmus Hojlund, Anders Dreyer e Mathias Jensen ficaram todos aquém – só Christian Eriksen marcou –, ao passo que, do lado dos checos, apenas Krejcí falhou.

Depois de duas presenças seguidas, em 2018 e 2022, a Dinamarca falha o apuramento para um Campeonato do Mundo. Já a Chéquia regressa ao maior dos palcos ao fim de 20 anos: desde 2006 que lá não estava.

Os checos vão juntar-se ao México, um dos anfitriões, à África do Sul e à Coreia do Sul no Grupo A. O Mundial 2026 realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho no México, como referido, e nos Estados Unidos e no Canadá.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?