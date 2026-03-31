Gana demite selecionador a menos de três meses do Mundial

O treinador Otto Addo foi despedido do comando técnico da seleção do Gana a menos de três meses do arranque do Mundial 2026.

Em comunicado, a federação "agradece sinceramente a contribuição de Otto Addo e deseja-lhe o melhor para o futuro". A nota não menciona o motivo para a saída, que estará relacionada com os maus resultados.

O Gana perdeu os dois jogos de preparação que fez nesta pausa internacional. Na última noite, a seleção africana foi derrotada pela Alemanha, com o golo decisivo a ser marcado apenas aos 88 minutos por Deniz Undav.

Dias antes, o Gana foi goleado por 5-1 frente à Áustria. As duas derrotas dão seguimentos a uma série de resultados pouco inspiradores frente a adversários fora do continente africano.

Na pausa de novembro de 2025, a seleção não marcou qualquer golo nas derrotas frente à Coreia do Sul (1-0) e Japão (2-0).

Foi a segunda passagem de Addo pela seleção do Gana. Foi o técnico interino durante o Campeonato do Mundo de 2022, no qual a seleção não foi além da fase de grupos.

Addo, que nasceu e cresceu e fez carreira de jogador na Alemanha, tinha sido observador da seleção do Gana entre 2013 e 2016.

Pelo meio, teve longas passagens pela Bundesliga: esteve ligado ao Hannover, Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund, como observador e treinador-adjunto.

No Mundial, o Gana foi sorteado no grupo L e vai defrontar o Panamá, Inglaterra e Croácia. A federação anunciará um sucessor "a seu tempo."

O Gana tem, até ao momento, um amigável marcado antes da estreia no Mundial, frente ao País de Gales no dia 2 de junho.