  • Bola Branca 18h14
  • 31 mar, 2026
Gyokeres mete Suécia no Mundial 2026. Polónia fica de fora

31 mar, 2026 - 21:41 • Inês Braga Sampaio

Goleador marcou ao cair do pano e decidiu um jogo que estava a um passo do prolongamento. Lagerbielke, do Braga, vai ao Campeonato do Mundo. Trio do Porto fica de fora.

Há quem chame os Caça-Fantasmas para resolver os seus problemas. A Suécia chama Viktor Gyökeres. O ex-goleador do Sporting apurou a seleção nórdica para o Mundial 2026, esta terça-feira, ao marcar o golo da vitória sobre a Polónia, por 3-2, na final do play-off europeu.

Em Solna, na Suécia, a equipa da casa adiantou-se aos 19 minutos, por intermédio de Anthony Elanga, mas Nicola Zalewski empatou aos 33. Os polacos estavam por cima, a acumular oportunidades, quando Gustaf Lagerbielke, central do Sporting de Braga, recolocou os suecos na frente.

Gyökeres Antes da Máscara

Especial

Gyökeres Antes da Máscara

Antes de ser um goleador temido com a camisola do (...)

No regresso do intervalo, Karol Swiderski restabeleceu a igualdade, porém, quando já se previa que haveria prolongamento, Gyökeres resolveu.

Houve mais três jogadores conhecidos dos portugueses em campo: os centrais Jan Bednarek e Jakub Kiwior, que foram titulares, e o extremo Oskar Pietuszewski, suplente utilizado, todos do FC Porto.

Apito final e a Suécia está no Mundial. Junta-se ao Grupo F, em que defrontará os Países Baixos, o Japão e a Tunísia. A prova realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, no México, nos Estados Unidos e no Canadá.

Vídeos em destaque

Combustível mais barato estraga os motores?

Combustíveis

Combustível mais barato estraga os motores?

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de sempre"

Indústria nacional de defesa "vai ter o melhor ano de (...)

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fa(...)

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensame(...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?