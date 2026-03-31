Gyokeres mete Suécia no Mundial 2026. Polónia fica de fora
31 mar, 2026 - 21:41 • Inês Braga Sampaio
Goleador marcou ao cair do pano e decidiu um jogo que estava a um passo do prolongamento. Lagerbielke, do Braga, vai ao Campeonato do Mundo. Trio do Porto fica de fora.
Há quem chame os Caça-Fantasmas para resolver os seus problemas. A Suécia chama Viktor Gyökeres. O ex-goleador do Sporting apurou a seleção nórdica para o Mundial 2026, esta terça-feira, ao marcar o golo da vitória sobre a Polónia, por 3-2, na final do play-off europeu.
Em Solna, na Suécia, a equipa da casa adiantou-se aos 19 minutos, por intermédio de Anthony Elanga, mas Nicola Zalewski empatou aos 33. Os polacos estavam por cima, a acumular oportunidades, quando Gustaf Lagerbielke, central do Sporting de Braga, recolocou os suecos na frente.
No regresso do intervalo, Karol Swiderski restabeleceu a igualdade, porém, quando já se previa que haveria prolongamento, Gyökeres resolveu.
Houve mais três jogadores conhecidos dos portugueses em campo: os centrais Jan Bednarek e Jakub Kiwior, que foram titulares, e o extremo Oskar Pietuszewski, suplente utilizado, todos do FC Porto.
Apito final e a Suécia está no Mundial. Junta-se ao Grupo F, em que defrontará os Países Baixos, o Japão e a Tunísia. A prova realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, no México, nos Estados Unidos e no Canadá.
- Bola Branca 18h14
- 31 mar, 2026
-