  • Bola Branca 18h14
  • 31 mar, 2026
Itália cai nos penáltis e falha terceiro Mundial seguido

31 mar, 2026 - 22:34 • Inês Braga Sampaio

Bósnia-Herzegovina qualifica-se para o segundo Campeonato do Mundo da sua história, 12 anos depois do primeiro. Integra Grupo B, com Canadá, Qatar e Suíça.

A Itália está fora de um Campeonato do Mundo pelo terceiro ano consecutivo. A "Squadra Azzurra" perdeu nos penáltis com a Bósnia-Herzegovina, esta terça-feira, e falhou o apuramento para o Mundial 2026.

Primeiro 2018, na Rússia; depois 2022, no Qatar; e agora 2026, no México, nos Estados Unidos e no Canadá. A Itália tem quatro estrelas de campeão do mundo no escudo, contudo, junta-lhes agora a quarta medalha de latão, a terceira de uma assentada (também falhou a presença em 1958).

Na final do play-off, em Zenica, na Bósnia, a equipa de Gennaro Gattuso marcou primeiro, aos 15 minutos, por intermédio de Moise Kean. Porém, a expulsão de Alessandro Bastoni, aos 42, mudou a história do jogo.

Os bósnios, que contaram com o benfiquista Amar Dedic no onze inicial, tomaram o controlo do encontro a partir daí. Aos 79 minutos, tiveram prémio com o golo do empate, da autoria de de Haris Tabakovic.

Ninguém desatou o nó até aos 90 minutos, nem no prolongamento, e o jogo seguiu para penáltis. Aí, Pio Esposito e o ex-Benfica Bryan Cristante falharam os seus penáltis e a Bósnia não falhou nenhum.

Mais um duro revés para o futebol italiano e, por outro lado, um dia de glória para o bósnio. A equipa dos Balcãs apura-se para o segundo Mundial da sua história, como país independente (participou até aos 1990 como parte da extinta Jugoslávia), 12 anos depois do primeiro, em 2014.

A Bósnia-Herzegovina vai integrar o Grupo B, juntamente com Canadá, Qatar e Suíça. O torneio realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho no México, nos Estados Unidos da América e em solo canadiano.

