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Jogadora do Valadares Gaia chamada à seleção de Inglaterra

31 mar, 2026 - 20:39 • Inês Braga Sampaio

Erica Meg, de 17 anos, estreia-se numa convocatória em que Wiegman não poupa estrelas das bicampeãs europeias. Média pode estrear-se em Wembley, diante da Espanha.

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Erica Meg Parkinson, jogadora do Valadares Gaia, estreou-se, esta terça-feira, em convocatórias da seleção principal de Inglaterra, vigente bicampeã europeia, com vista ao apuramento para o Mundial 2027.

A média-ofensiva, de 17 anos, que se estreou pelo Valadares aos 15 — e que aos 14 jogava nos sub-15 masculinos do Leixões —, figura numa lista em que Sarina Wiegman não poupa as principais estrelas.

Esta época, Erica Meg leva quatro golos e duas assistências em 22 jogos. Tem tido papel decisivo na boa temporada do Valadares, que está em quarto no campeonato e chegou à final da Taça da Liga.

Erica terá oportunidade de se estrear em dois jogos: a receção à campeã do mundo, a Espanha, a 14 de abril, às 19h00, em Wembley; ou a visita à Islândia, quatro dias depois, às 17h30, em Reiquiavique.

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