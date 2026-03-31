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- 31 mar, 2026
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Mundial 2026
“Medo? David contra Golias é a minha história favorita na Bíblia”: Jamaica e RD Congo decidem vaga no grupo de Portugal
31 mar, 2026 - 11:05 • Lusa
Os jamaicanos derrotaram a Nova Caledónia, por 1-0, e defrontam esta terça-feira os africanos na final do 'play-off' intercontinental, no Estádio Akron, em Guadalajara, no oeste do México.
O selecionador da Jamaica disse que a equipa pode surpreender a República Democrática do Congo (RDCongo) na final do apuramento para o Mundial2026 de futebol, com um lugar no grupo de Portugal em disputa.
"Temos medo da seleção da República Democrática do Congo? Bem, David contra Golias é a minha história favorita na Bíblia. Estamos confiantes de que podemos surpreender", disse Rudolph Speid, a rir, durante uma conferência de imprensa, na segunda-feira.
A Jamaica derrotou a Nova Caledónia (1-0) na quinta-feira e vai defrontar esta terça-feira os africanos na final do 'play-off' intercontinental, no Estádio Akron, em Guadalajara, no oeste do México.
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Os 'Reggae Boyz', como é conhecida a seleção de futebol masculino jamaicana, procuram a sua segunda participação num Campeonato do Mundo, tendo a primeira sido em França em 1998.
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"Já estivemos num Mundial antes, por isso presumo que aquele jogo de qualificação também tenha sido muito importante, assim como este de hoje [esta terça-feira]. Sabemos que a Jamaica está ansiosa por isso e precisamos de lhes dar um motivo para sorrir. É para isso que estamos aqui", disse.
Speid, que assumiu o comando da seleção jamaicana como selecionador interino em novembro, afirmou que a equipa está motivada pela possibilidade de fazer história.
"É um esforço coletivo: jogadores e equipa técnica. Sabemos da importância da partida não só para o nosso país, mas também para eles, pelo orgulho pessoal e pelo que querem alcançar nas suas carreiras. Estão conscientes do que está em jogo e vão dar tudo de si amanhã", concluiu.
“Vamos jogar esta partida por todo o país e por todos os que nos apoiaram"
Já o selecionador da RDCongo, o francês Sébastien Desabre, afirmou que o jogo contra a Jamaica é a etapa final de uma jornada complexa que durou três anos.
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"Foi uma longa campanha de qualificação e aqui estamos nós, perante a etapa final, que é geralmente a mais difícil. Sabemos que vamos jogar esta partida por todo o país e por todos os que nos apoiaram", disse aos jornalistas.
"Queremos continuar a avançar para demonstrar que o futebol congolês está ao mesmo nível de outras nações, que este é um grande país do futebol e que temos muito bons jogadores", acrescentou Desabre.
A RDCongo procura o apuramento para o segundo Campeonato do Mundo, após a participação na Alemanha em 1974, onde competiu com o nome de Zaire.
"É a esperança de todo um país, de toda uma geração de congoleses que não teve a oportunidade de ver a sua seleção num Mundial. Isto representa também o culminar de todo o trabalho que realizámos nas eliminatórias", declarou Desabre.
O vencedor do jogo apura-se para o Mundial2026 e será o primeiro adversário de Portugal no Grupo K, em 17 de junho, em Houston.
A seleção portuguesa vai depois defrontar o Uzbequistão, em 23 de junho, novamente em Houston, e a Colômbia, no dia 27 do mesmo mês, em Miami.
O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
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