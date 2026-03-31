“Medo? David contra Golias é a minha história favorita na Bíblia”: Jamaica e RD Congo decidem vaga no grupo de Portugal

O selecionador da Jamaica disse que a equipa pode surpreender a República Democrática do Congo (RDCongo) na final do apuramento para o Mundial2026 de futebol, com um lugar no grupo de Portugal em disputa. "Temos medo da seleção da República Democrática do Congo? Bem, David contra Golias é a minha história favorita na Bíblia. Estamos confiantes de que podemos surpreender", disse Rudolph Speid, a rir, durante uma conferência de imprensa, na segunda-feira.

A Jamaica derrotou a Nova Caledónia (1-0) na quinta-feira e vai defrontar esta terça-feira os africanos na final do 'play-off' intercontinental, no Estádio Akron, em Guadalajara, no oeste do México. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Os 'Reggae Boyz', como é conhecida a seleção de futebol masculino jamaicana, procuram a sua segunda participação num Campeonato do Mundo, tendo a primeira sido em França em 1998.

"Já estivemos num Mundial antes, por isso presumo que aquele jogo de qualificação também tenha sido muito importante, assim como este de hoje [esta terça-feira]. Sabemos que a Jamaica está ansiosa por isso e precisamos de lhes dar um motivo para sorrir. É para isso que estamos aqui", disse. Speid, que assumiu o comando da seleção jamaicana como selecionador interino em novembro, afirmou que a equipa está motivada pela possibilidade de fazer história.

"É um esforço coletivo: jogadores e equipa técnica. Sabemos da importância da partida não só para o nosso país, mas também para eles, pelo orgulho pessoal e pelo que querem alcançar nas suas carreiras. Estão conscientes do que está em jogo e vão dar tudo de si amanhã", concluiu.

“Vamos jogar esta partida por todo o país e por todos os que nos apoiaram" Já o selecionador da RDCongo, o francês Sébastien Desabre, afirmou que o jogo contra a Jamaica é a etapa final de uma jornada complexa que durou três anos.