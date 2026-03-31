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Morreu Borislav Mihaylov, antigo guarda-redes do Belenenses

31 mar, 2026 - 19:11 • Rui Viegas

Mihaylov, que fez parte da seleção da Bulgária que atingiu as meias finais do Mundial de 1994, sucumbiu, aos 63 anos, a sequelas provocadas por um AVC sofrido em 2025.

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O antigo guarda-redes Borislav Mihaylov morreu esta terça-feira, aos 63 anos, informa o Belenenses, clube que o internacional búlgaro representou.

Mihaylov, que fez parte da seleção da Bulgária que atingiu as meias finais do Mundial de 1994, morreu devido a sequelas provocadas por um AVC sofrido em 2025.

O antigo guardião, 102 vezes internacional, foi ainda presidente da Federação Búlgara de Futebol entre 2005 a 2023.

Formado no Levski Sofia, Borislav Mihaylov jogou no Belenenses em 1989/90 e 1990/91. Terminou a carreira nos suíços do Zurique, em 1998/99, aos 36 anos.

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  • Maria
    31 mar, 2026 Palmela 20:34
    Mais outro?

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