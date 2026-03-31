Sete jogos para evitar um escândalo. De Zerbi é o novo treinador do Tottenham

Roberto De Zerbi é o novo treinador da equipa masculina do Tottenham Hotspur, anunciou o clube inglês, esta terça-feira.

O técnico italiano, de 46 anos, assina um contrato "de longa duração", embora esteja dependente da obtenção de visto de trabalho no Reino Unido. Sucede a Igor Tudor, demitido no domingo.

De Zerbi tem a missão de salvar o Tottenham da descida da Premier League. Tem sete jornadas para impedir que os Spurs, que estão um ponto acima da linha de água, fiquem condenados.

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Em declarações reproduzidas no site oficial do Tottenham, De Zerbi explica a razão de ter aceitado juntar-se a um clube em tão mau momento: "Estou aqui porque acredito na ambição da liderança do clube e assinei um contrato de longa duração para dar tudo por isso."

"Estou feliz por me juntar a este clube fantástico, que é um dos maiores e mais prestigiosos do mundo. Em todas as minhas conversas com a liderança do clube, a ambição deles para o clube foi clara: construir uma equipa capaz de atingir grandes feitos, com um estilo de futebol entusiasmante e inspirador para os adeptos", afirma.

O objetivo a curto prazo é melhorar a classificação na Premier League, algo que "será o foco total até ao apito final do último jogo da temporada".

O diretor desportivo do Tottenham, Johan Lange, revela que De Zerbi já era "o alvo número 1 para o verão", quando os Spurs contrataram o dinamarquês Thomas Frank.

Frank foi despedido no dia 11 de fevereiro, ao fim de oito jogos sem vencer, e sucedeu-lhe o croata Igor Tudor, que não fez melhor: uma vitória, um empate e cinco derrotas em sete jogos.

Com passagem por vários clubes em Itália, Roberto De Zerbi destacou-se ao comando do Sassuolo, antes de rumar ao Shakhtar Donetsk. Treinou, depois, o Brighton & Hove Albion e, na última época e meia, orientou o Marselha. Deixou o clube francês também a 11 de fevereiro.