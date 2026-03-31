Turquia bate Kosovo com golo de Akturkoglu e está no Mundial
31 mar, 2026 - 21:45 • Inês Braga Sampaio
Ex-avançado do Benfica resolveu a partida em Pristina. Turcos integram Grupo D, com EUA, Paraguai e Austrália.
A Turquia apurou-se para o Mundial 2026, esta terça-feira, com uma vitória, por 1-0, frente ao Kosovo, em Pristina, na final do play-off europeu.
Foi o ex-Benfica Kerem Akturkoglu que resolveu a partida, aos 53 minutos.
A Turquia, que teve outro ex-Benfica no onze, Orkun Kokçu, chega ao primeiro Mundial em 24 anos, desde 2002. Vai integrar o Grupo D, juntamente com Estados Unidos da América, Paraguai e Austrália.
O primeiro Campeonato do Mundo tripartido da história realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, no México, nos EUA e no Canadá.
