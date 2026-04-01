RD Congo elimina Jamaica e marca encontro com Portugal no Mundial 2026
01 abr, 2026 - 01:47 • Ricardo Vieira
A seleção nacional vai defrontar "Os Leopardos", a 17 de junho, em Houston, na abertura do Grupo K.
A República Democrática do Congo venceu a Jamaica no play-off de apuramento e marcou encontro com Portugal no Mundial 2026.
A seleção africana bateu os caribenhos, por 1-0, com o golo a ser apontado por Axel Tuanzebe, defesa do Burnley, num jogo disputado em Guadalajara, no México.
O tento que carimbou o passaporte da RD Congo para o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México foi apontado no prolongamento.
Portugal fica assim a conhecer o seu primeiro adversário na fase de grupos do Mundial de 2026.
A seleção nacional vai defrontar a RD Congo, conhecida pela alcunha "Os Leopardos", a 17 de junho, em Houston, no Texas.
As outras duas equipas do Grupo K são a Colômbia e o Uzbequistão.
