Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 02 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Alemanha

Bayern vence com dois golos nos descontos

04 abr, 2026 - 17:12

Bávaros são líderes com 12 pontos de vantagem na Bundesliga.

O Bayern esteve a perder 2-0 até aos 80 minutos, mas ainda foi a tempo de dar a volta ao marcador.

Os bávaros venceram, por 3-2, o Friburgo com golos de Bischof, aos 81 e 90+2, e Karl, aos 90+9.

Antes, Manzambi e Holer tinham feito os tentos do Friburgo.

O Bayern lidera o campeonato, com 73 pontos, mais 12 do que o segundo classificado, Borussia Dortmund.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

