Alemanha
Bayern vence com dois golos nos descontos
04 abr, 2026 - 17:12
Bávaros são líderes com 12 pontos de vantagem na Bundesliga.
O Bayern esteve a perder 2-0 até aos 80 minutos, mas ainda foi a tempo de dar a volta ao marcador.
Os bávaros venceram, por 3-2, o Friburgo com golos de Bischof, aos 81 e 90+2, e Karl, aos 90+9.
Antes, Manzambi e Holer tinham feito os tentos do Friburgo.
O Bayern lidera o campeonato, com 73 pontos, mais 12 do que o segundo classificado, Borussia Dortmund.
