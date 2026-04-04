City goleia Liverpool para a Taça

O Manchester City, com um 'hat-trick' do avançado norueguês Erlind Haaland, avança pela oitava vez consecutiva para as meias-finais da Taça de Inglaterra de futebol, ao receber e golear o Liverpool por 4-0.

Matheus Nunes e o capitão Bernardo Silva, que teve direito a descanso na última convocatória da seleção portuguesa, foram titulares na tarde de Haaland, que marcou aos 39 minutos, 45+2, de grande penalidade, e 57, num dia para esquecer para o Liverpool.

O ganês Antoine Semenyo, aos 50 minutos, também marcou para o City, antes de Salah falhar uma grande penalidade para os ‘reds’, aos 64, numa falta cometida por Matheus Nunes e com o guarda-redes James Trafford a travar o remate do egípcio.

O Manchester City já levantou por sete vezes a FA Cup, a última em 2023, enquanto o Liverpool é certo que vai esta temporada continuar com oito títulos.

Ainda este sábado, o Chelsea recebe o Port Vale, da terceira divisão, e o Southampton, do segundo escalão, defronta em casa o Arsenal, líder da Premier League e adversário do Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões.

Os quartos de final ficam fechados no domingo, com o West Ham, de Nuno Espírito Santo, a medir forças em Londres com o Leeds.